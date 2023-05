Corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador cerraron filas y respaldaron a la candidata de Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez, al gobierno del Estado de México.

Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña asistieron a dos de los cuatro cierres de campaña regionales que tendrá la candidata.

En su primer evento de cierre de campaña en Toluca, Delfina estuvo arropada por Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña.

En un video que compartió en redes sociales, Monreal enfatizó que la unidad es la clave para triunfar y continuar con el proceso de transformación de México.

“Estamos ahora en el mitin de cierre de campaña en Toluca, con nuestra candidata Delfina, quien se va a alzar con la victoria. Por eso venimos todos a la unidad".

La unidad es la clave para triunfar y para continuar el proceso de transformación de México. Acompaño a la senadora @delfinagomeza, nuestra candidata y futura gobernadora de este maravilloso estado. pic.twitter.com/GcPGAorWuV — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 28, 2023

Desde Toluca y ante miles simpatizantes de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, los cuales integran la alianza Juntos Hacemos Historia, la senadora con licencia dijo sentirse emocionada por las muestras de afecto que recibió desde que fue designada como la abanderada de la 4T en la entidad mexiquense y que llegó la hora de mejorar la situación de los habitantes el próximo domingo.

Lee también: Monreal cierra filas con Delfina Gómez para evitar que el PRI cumpla 100 años al frente del Edomex

La exalcaldesa de Texcoco recordó en su intervención que los habitantes del Estado de Mexico tienen dos opciones el próximo domingo: por un lado, la corrupción de los de siempre, aquellos que destruyeron a la entidad y lo siguen destruyendo y, por otro lado, el cambio, la esperanza que es Morena y la Cuarta Transformación y el proyecto de “ya sabes quien para todos”.

Sheinbaum y Ebrard, de la mano con Delfina en Valle de Chalco

Mientras tanto, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum respaldaron a la candidata de Morena en Valle de Chalco, donde la senadora con licencia llevó a cabo su segundo cierre regional de campaña donde estuvo arropada además, por titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde; la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto; así como de diputados federales, locales y alcaldes que forman parte de la alianza de Morena-PT-PVEM.

Delfina Gómez dijo que a partir del 4 de junio iniciará la transformación en la entidad mexiquense después de un siglo de abandono de parte de los corruptos de siempre, pero pidió a sus correlegionarios que no se confíen pues es hora de redoblar esfuerzos para lograrlo plenamente.

“Con el pueblo tenemos que redoblar esfuerzos, ya ganamos, este 4 de junio claro que sí vamos a ganar, pero no podemos confiarnos y dejar de luchar, imagínense ustedes lo que esto significa terminar con un siglo de abandono y no pudieron nunca quitarnos la esperanza, si los mexiquenses hemos esperado mucho el pueblo mexiquense merece un homenaje por su resistencia heroica y hay que reconocer que a pesar de todo el daño que nos hicieron este pueblo no guarda en su corazón odio, ni revancha, el cambio llegará al Estado de México movido por el amor y el deseo de cambio y transformación”, expresó.

Lee también: El próximo 4 de junio será el fin del grupo Atlacomulco en Edomex, asegura Mario Delgado

A tres días de que concluya la campaña electoral dio a conocer que ha visitado 118 de los 125 municipios de la entidad y en lo que resta de las actividades proselitistas cumplirá su palabra de recorrer todo el Estado de México, como lo anunció en la precampaña.

“La elección del próximo domingo tiene dos opciones: por un lado que continúe la corrupción de los de siempre, aquellos que destruyeron el estado y por el otro el cambio y la esperanza, esto es Morena la llegada de la Cuarta Transformación al Estado de México y del proyecto de ya sabe quién para todas, para todos y por eso yo les preguntaría quieren que siga la corrupción en el Estado de México? Demos una lesión de dignidad el 4 de junio, vamos todos a salir este 4 de junio a dar esa dignidad. Así es que me siento muy orgullosa de representar esa esperanza, me siento muy orgullosa de poder apoyar y seguir trabajando diariamente para nuestros jóvenes”, comentó ante miles de personas que acudieron al Deportivo Luis Donaldo Colosio.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que el Estado de México será la siguiente entidad donde iniciará la transformación con el cambio de gobierno, como ya ocurrió en otras entidades donde obtuvieron el triunfo y será el final del Grupo Atlacomulco.

Delfina Gómez agradeció especialmente la presencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum y el canciller Marcelo Ebrard.

Lee también: Así fue el cierre de campaña de Delfina Gómez en Toluca

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.





rmlgv