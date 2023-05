Toluca, Méx.-La candidata a la gubernatura del Estado de México de la Alianza Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez Álvarez, dijo que en casi 100 años el pueblo mexiquense elegirá libremente a un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, por lo que el cambio llegará a la entidad movida por el amor y el deseo de que las cosas mejoren, pues los habitantes aguantaron un siglo de abandono.

“El pueblo de México, el pueblo del Estado de México es grande por sus pueblos originarios, por sus mujeres, por sus hombres, por sus jóvenes, el pueblo mexiquense merece un homenaje por su resistencia y lo heroica, porque aguantamos un montón, pero hay que reconocer que a pesar de todo el daño que nos hicieron este pueblo no guarda rencor en su corazón ni odio, ni de venganza”, dijo en la capital del Estado de México, en el primero de los cuatro cierres de campaña regionales que tendrá.

Ante miles simpatizantes de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, los cuales integran la alianza Juntos Hacemos Historia, la senadora con licencia dijo sentirse emocionada por las muestras de afecto que recibió desde que fue designada como la abanderada de la 4T en la entidad mexiquense y que llegó la hora de mejorar la situación de los habitantes el próximo domingo.

En el mítin expresó que la transformación ya estaba en el corazón de los mexiquenses desde hace varios años, pero el neoliberalismo seguía en la entidad y su última maniobra fue en el 2017 cuando cometieron un fraude electoral que impidió que el cambio se gestara, pero en el 2018 la brisa de la transformación, la esperanza y sobre todo con dignidad en el país inició "con ya saben quién".

“Debemos de abocarnos a darle atención, a dar seguridad, a dar asistencia médica y a dar mejor educación a todas las generaciones y eso va a ser con base a la situación de no atender a situaciones de agresión y de violencia, tiene que ser con base en el amor, con el respeto y con empatía porque tenemos que ir contra la mentira, no podemos ocuparnos en difamaciones, no podemos ocuparnos en odios”, comentó.

A la capital mexiquense acudieron el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; la secretaria general, Citlalli Hernández; la dirigente estatal, Martha Delgado; así como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca; el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, entre otros.

La exalcaldesa de Texcoco recordó en su intervención que los habitantes del Estado de Mexico tienen dos opciones el próximo domingo: por un lado, la corrupción de los de siempre, aquellos que destruyeron a la entidad y lo siguen destruyendo y, por otro lado, el cambio, la esperanza que es Morena y la Cuarta Transformación y el proyecto de “ya sabes quien para todos”.

“Claro que somos los que tenemos que servir al pueblo y no que el pueblo nos tenga que atender a nosotros, va a haber otra relación muy diferente entre gobierno y pueblo mexiquense y por eso desde aquí desde Toluca les digo nunca más se gobernará de espaldas al pueblo, debemos de apoyar a nuestro pueblo, a nuestra gente”, indicó.

“Todos unidos vamos a salir este 4 de junio a ejercer nuestro derecho, este pueblo dará una inolvidable lección de dignidad porque nuestra dignidad no tiene precio, la unidad no se vende, nuestra dignidad va más allá de intereses personales o va más allá de intereses, la unidad es la parte importante que va a ser el ejemplo del Estado de México”, mencionó.

Llegó la hora final del Grupo Atlacomulco: Mario Delgado

El dirigente nacional morenista, Mario Delgado, afirmó que llegó la hora final del Grupo Atlacomulco y que se vaya al basurero de la historia.

“Tenemos que salir todos de manera masiva a votar, que no haya margen para que intenten robarse la elección, tiene que ser una gran fiesta democrática, pacífica, pero tenemos que encabezarla nosotros, depende de todos y cada uno de ustedes, no hay que confiarnos, gracias a todas y todos quienes van a cuidar el voto, quienes van a estar en una casilla, quienes van a salir a promover que la gente vote, tenemos que hacer realidad lo que quiere el Estado de México, que haya ese gran cambio”, dijo.

El líder morenista señaló que el gran secreto que tienen para ganar varias gubernatura del país es la organización del pueblo y la unidad que ha prevalecido para conseguir triunfos electorales, lo que ocurría en el Estado de México el domingo próximo, pues la maestra lleva una delantera en la preferencia de más del 20%.







