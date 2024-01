El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que su partido va “caminando muy bien de la mano de Xóchitl Gálvez”, virtual candidata presidencial de la alianza opositora.

En redes sociales, el dirigente del tricolor subrayó que el PRI está en permanente avance y realizará “una campaña muy potente para seguir respaldando y fortaleciendo este gran proyecto”.

Vamos caminando muy bien de la mano de @XochitlGalvez, somos un partido que está en permanente avance. Viene una campaña muy potente para seguir respaldando y fortaleciendo este gran proyecto.

En sus cuentas de X, Facebook e Instagram, Moreno Cárdenas afirmó que “es claro que Xóchitl Gálvez va bien, va a paso firme, avanzando todos los días”, y enfatizó que “la verdadera decisión la tendrá la ciudadanía el 2 de junio”.

Al referirse a las “Conferencias de la Verdad” que Xóchitl Gálvez inició este lunes, el líder priista sostuvo que “las y los mexicanos quieren escuchar la verdad de lo que sucede en el país, por eso es muy importante el ejercicio de comunicación” de la precandidata a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México.

“México no es ese país que quieren vendernos con mentiras todos los días desde el gobierno. Con Morena no hay medicinas, no hay seguridad y no hay futuro para las niñas y niños”, remarcó.

Además, advirtió que “el Gobierno no va a querer reconocer la elección, por eso es importante que la ciudadanía salga a votar, para garantizar un proceso fuerte y sólido”.

