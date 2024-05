Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional, fue el primer orador de la movilización de la Marea Rosa.

Acosta Naranjo subrayó que la ciudadanía no es apolítica y la Marea Rosa no es neutral, no cuando quieren destruir las instituciones.

“Hemos defendido al INE, ahora le toca a ellos defender la legalidad ¡Señora Taddei, la ley sí, es la ley”.

Asimismo arremetió contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que señaló el orador, el ejecutivo viola la ley en estas elecciones.

El integrante de la Marea Rosa reiteró que han derrotado el plan A, B y van por el plan C de Morena.

Recalcó que, es un triunfo de la ciudadanía el que colocaran la Bandera ya que estaba secuestrada

Además, que es Zócalo fue insuficiente ante la llegada de cientos de manifestantes a la plaza de la Constitución.

“Aquí y en más de cien ciudades del país, millones de personas nos dimos cita de manera libre, pacífica, alegre y digna para defender nuestra democracia, nuestras libertades y nuestra constitución, ¡Somos Marea Rosa, somos demócratas por México!”, expresó.

Acosta Naranjo dio la bienvenida a los manifestantes en el corazón político de la República y a los candidatos por la oposición: Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, que representan Fuerza y Corazón por México.

“Bienvenida Xóchitl, bienvenido Taboada, están a unos pasos, donde pronto van a gobernar el destino de este gran país y esta gran Ciudad de México, bienvenida de regreso a nuestra bandera nacional”, expresó el integrante del Frente Cívico Nacional.

