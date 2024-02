Analistas y expertos en materia electoral consideraron muy grave la posible injerencia del crimen organizado en las próximas elecciones federales, como han alertado magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El exconsejero presidente del IFE, hoy INE, Luis Carlos Ugalde aseguró que la única manera de enfrentar este problema es atacarlo de fondo. “Eso se combate cuando el Estado mexicano logre desplazar y solucionar este proceso de captura regional. Esa es la solución”, enfatizó.

Aseguró que hay comunidades donde la gente vota por personas que representan los intereses del crimen organizado, porque tienen el apoyo voluntario de la sociedad.

“Hay una fusión entre los intereses del crimen organizado y los intereses de las comunidades. En esas zonas el sistema de partidos ya no es el eje relevante para entender quién compite. El eje es quién representa al crimen organizado y punto. Y esa persona puede ser lanzada y postulada por cualquier partido”, dijo.

Aseguró que acciones como el voto a distancia, que los partidos sean más estrictos en los antecedentes de sus candidatos o incluso dar facultades al Tribunal Electoral para anular elecciones donde la injerencia del crimen organizado se haga patente son medidas cosméticas que atemperan la situación.

“Lo único real es que el Estado mexicano combata el problema en los próximos 25 años. Es como si me preguntas cómo bajo 20 kilos de peso y te digo que tomando una pastilla; eso no soluciona nada… El tema de fondo es propiciar que los candidatos que compitan no sean delegados del crimen organizado y garantizar el voto libre de los ciudadanos”.

El analista político José Antonio Crespo consideró grave la posible injerencia del crimen organizado en las elecciones.

“La ciudadanía no puede hacer gran cosa, no tiene con qué; los partidos pues tampoco. No es fácil evitar que lleguen los narcos que están controlando cada vez más territorio nacional, y el problema es que se quieran meter a las elecciones con la intención de favorecer a tal o cual candidato.

“Lo que sí se puede hacer es que el día de las elecciones, no para estas elecciones, pero ya pensarlo en serio, pues ya se haga el voto electrónico”, dijo.

El analista político Alfonso Zárate dijo que a diferencia de hace 15 años cuando había una negociación entre criminales y autoridades, ha habido un empoderamiento del crimen y se pasó de la negociación a la intimidación.

“Hemos visto imágenes de un alcalde de rodillas ante el sicario o el capo; ya vivimos en las elecciones intermedias del año 2021 la presencia muy ostensible del crimen organizado en la franja del Pacífico, secuestrando operadores, robando urnas, intimidando de una manera muy grosera”.

Por ello, consideró, en ese contexto la propuesta de votar por internet puede funcionar en ciertos casos, no en comunidades alejadas, por lo que los partidos deben elevar los controles sobre sus candidatos.

“Los partidos deben reforzar sus sistemas de revisión de trayectorias de quienes van a ser sus candidatos. Hace algunos años pedían inclusive que el Cisen les otorgara una especie de carta de buena conducta, pero el Cisen no estaba dispuesto a comprometerse, no le correspondía”.

Crespo alertó que en muchas zonas del país el crimen organizado no deja instalar las casillas. “Parece que es como 30%, lo que han dicho en el INE, del territorio donde tienen que pactar con los narcos. Sería para la próxima elección, para esta no da tiempo, permitir el voto electrónico para que la gente no tenga que arriesgarse en algunas zonas y por lo menos pueda ir a votar”, agregó.

Aseguró que el gobierno federal debe garantizar que los ciudadanos no estén a merced de la consigna de plata o plomo en los procesos electorales, pero no puede porque en algunas zonas del país “hay un Estado fallido”.

Zárate señaló que el INE también debería tener un “mapa de riesgos” para detectar peligros para los procesos electorales con base en la experiencia de comicios anteriores y darles un tratamiento especial.