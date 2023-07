Cancún.- Para el diputado federal con licencia y aspirante a la presidencia de la República en 2024, Gerardo Fernández Noroña, hay “una contienda de Estado” y es “evidente” que existe “toda una estructura” a favor de Claudia Sheinbaum, quien busca la misma posición al igual que Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, quienes participan en el proceso interno de Morena para elegir a quien coordine el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación.

“No estoy descalificando a nadie. Es evidente toda la estructura a favor de una de las personas que aspiran. Eso es incorrecto. ¿Eso habla de piso disparejo? No.

“Le dicen disparejo a lo que es una contienda de Estado. ¿Por qué no le dicen a las cosas por su nombre? Les da temor decir. Es mucho más fuerte decir que hay una campaña de Estado a favor de una de las personas que aspiran, a que digan que no hay piso parejo”, expresó desde Cancún, donde hoy inició una gira por distintos municipios de Quintana Roo.

A pregunta expresa sobre quién era la persona favorecida, dijo que no daría nombres, pero mencionó como ejemplo las bardas que promueven a Claudia Sheinbaum desde hace un año o más en todo el país y reiteró que “es más que evidente”.

El militante del Partido del Trabajo (PT), adelantó que este mismo lunes enviará una carta al dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, solicitándole que sean retirados los espectaculares y borradas las pintas de bardas que se colocaron el territorio nacional, debido a que intensifican la inequidad del proceso.

Lee también Tras registro como aspirante a la Presidencia, Morena exige renuncia de Creel a la Cámara de Diputados

La solicitud incluye que quienes se promocionan en ellas –como Sheinbaum y Adán Augusto– transparenten el financiamiento de las mismas o que en su caso, si no son responsables de su colocación o ignoran quién los puso, que lo denuncien.

“Lo que estoy planteando es: Compañeros, seamos serios y seamos compañeros. Quiten sus espectaculares o digan lo que están gastando en ello; quiten sus bardas y digan lo que están gastando en ello (…)

“Yo estoy jugando limpio; soy solidario y compañero”, subrayó, al señalar que es criticable que se utilicen maniobras que replican el proceder que la izquierda mexicana ha combatido durante décadas.

Otro ejemplo respecto a esas prácticas fue el caso del secretario de Gobierno de Puebla, quien fungía –señaló– somo coordinador de la campaña de Sheinbaum Pardo, funcionario que renunció recientemente al cargo para sumarse al equipo de la morenista.

Aún criticando lo anterior y luego de admitir que, dentro de las reglas para el proceso interno de Morena, no existen mecanismos de impugnación, ni sanciones, más que el señalamiento público, Fernández Noroña afirmó que respaldaría a quien ganase las encuestas, pese a que ese triunfo fuese producto de actos reprobables.

“Aunque ganen a la mala los voy a reconocer, los voy a apoyar”, sostuvo al anteponer la unidad y la confianza en el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien “se erigió como garante de transparencia y unidad” en el proceso.

En esa línea tampoco economizó críticas hacia Marcelo Ebrard, debido a sus declaraciones recientes que ponen en duda la limpieza del proceso interno, acusando cargadas a favor de aspirantes y la presunta utilización de los “servidores de la Nación” para la campaña interna de una de las personas contendientes, en referencia a Sheinbaum.

Lee también “Voy a ganar esta elección”; se registra Jorge Luis Preciado en la sede nacional del PRI

“El compañero Ebrard hizo una declaración disruptiva. No entiendo a qué viene. Si el garante de la transparencia es el presidente, parece que no tiene confianza en el compañero presidente.

“Si hay sospecha, habría que no participar (…) Lo que hay es una campaña en favor de una de las personas que aspira, con las formas que hemos combatido toda la vida. Eso da disparidad”, expresó, para luego aclarar que carece de elementos para afirmar que los “servidores de la Nación” son usados por Sheinbaum para catapultar su campaña.

Relegado en un principio por el propio López Obrador, que lo excluyó de la lista de aspirantes a sucederlo o por el partido, al pretender dejarlo fuera de las encuestas, en un principio, afirmó que ha sido subestimado y, pese a ello, es ya “un fenómeno”.

“Hay un fenómeno en torno a mi persona. En mi caso se me ha subestimado (…) Estar aquí ha sido una hazaña colectiva. Me reconocían un indiscutible tercer lugar, empatado con Adán Augusto. Bueno, no les creo nada, pero si fuera así, yo no tengo espectaculares”, manifestó.

Descartó declinar a favor de alguna o alguno de los aspirantes y buscar un “acomodo”, ya que lo que pretende es “ser el relevo del compañero López Obrador”.















Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

afcl