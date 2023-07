Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara que la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, es la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Gerardo Fernández Noroña declaró que en un debate “la hace pinole”, pues él sí viene del pueblo.

Así lo dijo en una charla en Facebook, desde Cancún, Quintana Roo, donde señaló que la oposición se puso a hacer una análisis en donde determinó que para ganar la presidencia de México “había que ser pueblo”, hecho por el que postulará a la senadora.

Sin embargo, el diputado con licencia por el PT, indicó que pese a sus orígenes, Xóchitl Gálvez le ha dado la espalda al pueblo, ha traicionado y ha mentido, por lo que no es la persona ideal para gobernar a México.

“Se ha lanzado una campaña con todas las virtudes que no le han visto nunca y que hoy se las están encontrando… Ellos hicieron un análisis y lo que está pesando es que seas pueblo, que hayas salido de abajo y la diferencia es que yo he estado siempre con el pueblo y la senadora Gálvez le dio la espalda a su origen votando cualquier cantidad de cosas en contra del pueblo”, dijo.

Lee también: Xóchitl Gálvez se registra para contender por candidatura presidencial del Frente Amplio por México

Gerardo Fernández Noroña propuso que de ser él quien gane la encuesta interna de Morena y sea seleccionado como candidato a la presidencia de México, se haga un debate con la senadora para demostrar que ella pertenece a la oligarquía.

“En un debate la hago pinole a Xóchitl. A mí no me va a ganar la oligarquía, conmigo no van a poder porque yo en el debate soy implacable contra los adversarios y que sea mujer no evitará que yo sea implacable”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

rmlgv