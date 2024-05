El primer debate entre las candidatas a la alcaldía Tláhuac, se llevó a cabo entre propuestas y señalamientos, principalmente entre las candidatas de Morena, Berenice Hernández, quien busca reelegirse en el puesto y aprovechó el encuentro para defender las políticas que ya ha implementado en la demarcación, y Ana Karen Yáñez Cedillo, abanderada de la alianza Va X la CDMX, integrada por PAN, PRI y PRD, quien le pidió a la morenista “no mentir más” a la gente.

En su mensaje inicial, Ana Karen Yáñez, abanderada del PAN, PRI y PRD, afirmó que Tláhuac merece “vivir mejor” y no a un gobierno indolente, que humilla, amenaza y no atiende a la población.

“Nada más hay que salir a la calle para ver que no nos han dado lo que merecemos, que vivimos en condiciones precarias y que la falta de servicios urbanos es notable”, dijo.

Lee también Salomón Chertorivski destaca al Colegio de Ingenieros Civiles de México en proyectos de infraestructura

En el primer bloque de la tarde: Seguridad, la abanderada de Morena destacó los avances de su administración para mejorar la seguridad en la demarcación, en coordinación con el Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, cuando antes, dijo, la administración de Miguel Ángel Mancera tenía este rubro en abandono.

No obstante, la aspirante del PAN, PRI y PRD, señaló a su contrincante de Morena, de no responder solicitudes de información respecto a las patrullas de la demarcación y los índices delictivos; además dijo que le queda claro que la morenista “no sale a las calles” ni conoce las necesidades de la gente.

“¿Qué datos nos vienes a decir? Parece que quienes te ayudan ni siquiera te dieron los datos bien. Somos la séptima alcaldía en incidencia delictiva, 2.4 robos por cada mil vehículos que tenemos; siete de cada 10 habitantes de Tláhuac nos sentimos inseguros”, dijo.

Lee también Clara Brugada se compromete a sustituir microbuses y mejorar la movilidad de la CDMX

En respuesta, Berenice Hernández señaló que la candidata de la oposición no vive en Tláhuac, sino que es originaria de Iztapalapa, por lo que dijo: “así de grande es el odio del PRI y el PAN para nuestra alcaldía, no hay liderazgo, no hay trabajo; por eso tienen que traer candidatos migrantes de Iztapalapa”.

Además, respondió “noto la poca ignorancia respecto al tema por cuanto hace a la candidata del PRIAN, no es lo mismo percepción que realidad y aunque les duela: Tláhuac, en la realidad, por los datos del SESNSP, es la cuarta alcaldía más segura”.

En una de sus intervenciones, la candidata del PVEM, Guadalupe Yessenia García Aguilar, invitó a Berenice Hernández a “hablar con la verdad” y no decir que va arriba a las encuestas, e hizo uso de su tiempo para señalar: “ni siquiera el Partido Verde está con ella, no estamos en coalición”, toda vez que Tláhuac es la única alcaldía en la que Morena, PT y PVEM, van por separado.

Lee también Santiago Taboada rechaza seguridad ofrecida por Martí Batres: "No le acepto ni un vaso de agua"

En tanto que Berenice Hernández remarcó a la ciudadanía no olvidar que la delincuencia y la violencia, fueron “la herencia” de los gobiernos del PRI y el PAN, porque no tuvieron estrategia y se aliaron “con los peores”.

Al hablar al segundo tema: crecimiento económico, Berenice Hernández señaló que lo más valioso es la gente de la demarcación y se refirió de nueva cuenta a su contrincante Yessenia García Aguilar con la frase: “la gente que sí es de Tláhuac, no que viene de Iztapalapa”, y aprovechó para destacar que en su administración se ha potenciado a los trabajadores del campo “porque como dice nuestro Presidente, que coman los que nos dan de comer”, mientras que en el ámbito urbano se debe seguir fortaleciendo el turismo.

En el debate también estuvo presente Karina Alcalá Loera del Partido del Trabajo (PT), quien se limitó a exponer sus propuestas en ambos temas y se comprometió a que, de ganar en los próximos comicios, seguirá con la estrategia de la Cuarta Transformación.

Lee también El derecho al voto libre llegó a la prisión

En tanto que, la candidata de Movimiento Ciudadano, Lesvia Gómez, no acudió al encuentro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss