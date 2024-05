Entre guerra de declaraciones y ataques, este miércoles los candidatos a la alcaldía Miguel Hidalgo se enfrentaron para convencer a la ciudadanía de otorgarles su voto el 2 de junio.

Durante el encuentro, el abanderado de Va por la CDMX Mauricio Tabe cuestionó al candidato de Morena, PT, PVEM, Miguel Torruco sobre una nota que publicó hoy EL UNIVERSAL, respecto a omisiones en su declaración patrimonial, y le pidió aclarar esta situación.

Al respecto, el morenista sostuvo que en su momento aclaró el tema y señaló que las dos empresas con quienes se le relacionan, "una no soy socio, así de simple y la otra, las declaraciones están presentadas en ceros. Es decir, no tiene ingresos, no tienen egresos, no tiene facturas generadas".

Los tres candidatos abordaron en una hora y media del debate que organizó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) sus propuestas sobre uso de suelo y desarrollo urbano, así como seguridad ciudadana.

“Quiénes no tienen ninguna posibilidad de gobernar, pueden vender espejitos y mentir”, afirmó Mauricio Tabe quien nombró a Torruco como, “candidato de López Obrador” y aseguró que el morenista desconoce la situación real de la alcaldía.

Tabe enfatizó que en la demarcación, durante su mandato, se disminuyó en 50 % el índice de homicidio doloso, respecto a la administración anterior, “de 80 delitos en el 2020 y 2019, a 40 homicidios en el 2022 y 2023”.

También puntualizó que ahora sí trabajarán con el gobierno capitalino, cuando Santiago Taboada llegue a la administración local con el programa Blindar CDMX, "convirtió a Benito Juárez en la alcaldía más segura, pese a quien le pese. Juntos vamos a mejorar tu seguridad y a Miguel Hidalgo le va a ir mucho mejor".

“Tenemos propuestas concretas de mejorar la vigilancia y el monitoreo de las colonias. No fantasías. De lo que se trata es de hablar con la realidad y de sumar con el próximo gobierno de la ciudad. Santiago Taboada será el próximo jefe de gobierno y ya se comprometió en blindar a la Ciudad de México".

Mientras que Miguel Torruco apuntó que seguirá un plan estratégico asesorado por Omar García Harfuch, exsecretario de seguridad de la capital, “saludas con sombrero ajeno”, le dijo a Mauricio Tabe.

“Este es Mauricio Tabe el que no conoce la realidad de la seguridad de Miguel Hidalgo, él camina con anillos de seguridad, él que no está en contacto con la gente”, añadió.

Al respecto, el candidato de Movimiento Ciudadano atacó a los dos frentes, al coincidir que en la alcaldía Miguel Hidalgo carece de un edil, aunque también cuestionó a Miguel Torruco sobre los equipos de seguridad que instaló el ex jefe delegacional Víctor Hugo Romo. “Queda claro que lo único que quieren seguir enchufados aquí los candidatos, es al presupuesto y a las mieles del poder”, puntualizó.

