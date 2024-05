Estas son las actividades de campaña de los alcaldes en la CDMX, candidatos que participarán en la elección del 2 de junio próximo, por las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Propone Ordoñez impulsar el deporte en Iztacalco

El candidato a la alcaldía Iztacalco de la coalición Va X La CDMX, Daniel Ordoñez, prometió impulsar el deporte en favor de las y los jóvenes para alejarlos de los vicios y de las garras del crimen organizado.

En este sentido, lamentó que a pesar de toda la infraestructura deportiva con que cuenta la demarcación, no se haya generado un solo campeón en ninguna disciplina en los últimos años.

Luego de reunirse con el boxeador mexicano Marco Antonio Peribán, Ordoñez dio a conocer que están en el diseño de una estrategia en materia deportiva para aprovechar las instalaciones con que se cuenta para apoyar en los barrios y las escuelas a niñas, niños y jóvenes, para que, además de su educación académica, cuenten con una actividad física que pudieran desarrollar de manera profesional.

“Vamos a hacer cosas distintas en materia de deporte, cosas que no se han hecho en Iztacalco, que no hemos sabido aprovechar. Tener aquí el Palacio de los Deportes, la Escuela Superior de Educación Física, la Escuela de Entrenadores Deportivos de Alto Rendimiento, la Ciudad de los Deportes, y que no generemos campeones, a mí me preocupa mucho y estoy diseñando una estrategia muy concreta que presentaré en materia deportiva”, dijo.

Sobre su encuentro con el boxeador, el candidato del PAN, PRI y PRD apuntó que fue un gusto conocerlo y que le llevó sus cinturones de box. Peribán es nativo de Iztacalco y tiene su gimnasio en la zona de Pantitlán.

“Estoy agradecido por la oportunidad de apoyar y de estar comprometido con la juventud, con todo lo que se pueda hacer por el deporte para que la juventud salga de vicios y tengan un mejor estilo de vida”, dijo el púgil.

Daniel Ordoñez candidato a la alcaldía Iztacalco de la coalición Va X La CDMX. Foto: Especial

Integrantes de la “Ola Azul” se suman a campaña de Morena en Tlalpan

El líder de la Ola Azul, Gonzalo Espina, sumó a centenares de expanistas, quienes, junto a sus familias, apoyarán al proyecto de la Cuarta Transformación en la alcaldía Tlalpan.

El diputado afirmó que él padeció a Xóchitl Gálvez como habitante de Miguel Hidalgo y en ese entonces como diputado de la Séptima Legislatura, y sabe que “es una persona corrupta, prepotente y que no cumple”.

Por ello, dijo, él decidió sumarse al proyecto de Claudia Sheinbaum, puesto representa la confianza, trabajo, honestidad y es la mejor opción para gobernar el país, así como Clara Brugada en la ciudad.

En un comunicado, precisó que con esta adhesión, la Ola Azul sigue creciendo en toda la ciudad y en todo el país.

Por su parte, la candidata a la alcaldía Tlalpan por la coalición “Seguiremos Haciendo Historia”, Gabriela Osorio, señaló que es necesario darle continuidad al segundo piso de la Cuarta Transformación para el bienestar de cada uno de los habitantes de la demarcación.

“Me da mucho gusto que la Ola Azul y la Ola guinda se encuentren en este mar de la cuarta transformación y podamos hacer este gran equipo para ayudar a esta alcaldía, nos necesitamos todas y todos”, aseveró.

Gonzalo Espina líder de la Ola Azul. Foto: Especial

Al evento también asistió la diputada local Xóchitl Bravo, quien pidió el voto para Morena, pues aseguró que el Congreso necesita de la mayoría relativa para llevar a buen puerto las decisiones importantes de la Ciudad de México.

Alessandra Rojo de la Vega propone "cero corrupción" en la Cuauhtémoc

La candidata a la alcaldía Cuauhtémoc de la coalición Va X La CDMX, Alessandra Rojo de la Vega, le prometió a los empresarios que habrá cero tolerancia a la corrupción.

De igual forma, durante una reunión con este gremio, sostuvo que se blindará la Cuauhtémoc, como ya se hizo en la alcaldía Benito Juárez. Además, dijo, se contará con más cámaras de seguridad y un centro de monitoreo con tecnología de punta, con lo que se mejorará los tiempos de respuesta y auxilio a la población por parte de las autoridades.

Asimismo, les informó que habrá estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno, sean del partido que sean, pues el tema de la seguridad no debe politizarse. Por último, comentó, recuperarán todos los módulos de seguridad, y pondrán a policías cercanos y capaces.

Sobre el tema de la extorsión, la candidata anunció que habrá un gobierno abierto, cercano, con rendición de cuentas y acceso público a toda la información; además se creará la Red Comunitaria Cuauhtémoc Libre de Extorsión; se fomentará la cultura de la denuncia y se establecerán líneas de apoyo para generar denuncias anónimas y acompañamiento.

Finalmente, les garantizó a los inversionistas del ramo inmobiliario que se recortarán los tiempos de respuesta de los trámites, como el de la constancia de alineamiento y/o número oficial, que es el ‘acta de nacimiento’ de cualquier obra y que en la mayoría de las ocasiones es el trámite que más retrasa la ejecución del proyecto.

Alessandra Rojo de la Vega candidata a la alcaldía Iztacalco de la coalición Va X La CDMX. Foto: Especial

“Además de que se tendrá una mesa de trabajo con los empresarios del sector en las que se brindará asesoría jurídica a los desarrolladores que así lo soliciten, en las que deberá estar por lo menos un servidor público con cargo mínimo de director, donde el desarrollador podrá exponer sus dudas para que los escuchen y resuelvan”, dijo la candidata del PAN, PRI y PRD.





Pide Margarita Saldaña a los vecinos de Azcapotzalco de dejarse engañar por la “maquinaria guinda”

La candidata a la alcaldía Azcapotzalco de la coalición Va X La CDMX, Margarita Saldaña, llamó a la población a no dejarse engañar por la “maquinaria guinda” que ha emprendido una campaña sucia en su contra y dijo que es muy importante salir a votar el próximo 2 de junio.

“No se confíen, tenemos que cuidar el voto, en primer lugar. Pero tenemos que salir a votar, si nuestra votación es copiosa y vamos todos a las urnas, ese día no alcanzará el voto comprado para ganarnos. Tenemos que ir a votar, no hay que confiarnos”, aseveró.

Luego de la firma del ‘Compromiso por la Paz’, con los candidatos de la oposición a las 16 alcaldías, la panista se mostró confiada de ir adelante en las encuestas y dijo que ganará la reelección el próximo 2 de junio.

“Mientras más platicamos con la gente, más se dan cuenta de que hemos hecho un gran trabajo, de que hoy tiene rumbo Azcapotzalco, algo que no teníamos antes. Teníamos rumbo, pero hacia el fracaso total. Sería muy lamentable que regresará un gobierno con ese grupo de delincuentes, que dejaron abandonada la alcaldía”, reiteró.

La candidata del PAN, PRI y PRD consideró que en la Ciudad de México hace falta más seguridad, por lo que la firma de un acuerdo por la paz es uno de los temas primordiales que los gobiernos de la oposición harán realidad. “No podemos tener paz, si la gente se siente insegura, si la gente siente que dejamos ese tema al final. Tenemos que blindar la CDMX”.

También insistió en hacer un llamado a la gente a reflexionar sobre su voto.

“Quieren que regrese ese grupo de delincuentes? Porque son delincuentes. Que un Ministerio Público, o la Fepade, no les haga nada, no les quita que están cometiendo un delito. Vandalizando la propaganda, utilizando a niños, inclusive, para hacer manifestaciones fuera de lugar, agrediendo. Eso es lo que significa Morena en Azcapotzalco”, expresó.

Margarita Saldaña pidió a los vecinos de Azcapotzalco de dejarse engañar por la “maquinaria guinda”. (Foto: especial)





