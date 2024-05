Peor que divorcio... doña Layda contra policías

Desde Campeche, nos platican que las diferencias del gobierno estatal con los policías en paro están peor que en un divorcio, luego de que la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana local (SPSC) suspendió a otros 25 agentes de los más de 800 que se mantienen en protesta y exigen la destitución de su titular, Marcela Muñoz Martínez, por considerarla responsable del operativo fallido del pasado 15 de marzo. Nos detallan que, además, otros 20 elementos están en la mira y por lo pronto les fue retenido su pago, mientras la gobernadora Layda Sansores San Román (Morena) insiste en mantener en el cargo a doña Marcela “llueva, truene o relampagueé”. ¡Qué tal!

Cambian de bando morenistas

Los que andan en “plan rebelde” en Hidalgo, nos cuentan, son los fundadores de Morena en Tulancingo, quienes habían advertido que harían “voto de castigo” en contra de su candidata a la alcaldía, Lorena García Cázares, pues acusan que hubo imposición de la dirigencia nacional en su designación y que ella no ha hecho trabajo dentro de su movimiento ni representa a la 4T. Sin embargo, nos indican que los morenistas fueron más allá y “pasaron del dicho al hecho”, pues en plena semana de cierre de campaña asestaron un golpe a su partido y se sumaron a la candidata opositora Lorenia Lira Amador (PRI), de la alianza Fuerza y Corazón por Hidalgo, para sorpresa “de propios y extraños”. ¡Zas!

¿Y la seguridad municipal?

Al que no le quedó de otra más que “apuntar para otro lado” en Baja California, nos comparten, fue al alcalde con licencia de Tecate, Édgar Darío Benítez Ruiz (PES), quien busca la reelección y sufrió la pérdida de su amigo y asesor de campaña Cristian Iván Vázquez, asesinado el pasado martes. Nos relatan que don Darío soltó su malestar y reclamo contra la inseguridad a través de redes sociales, pero sólo señalando a los gobiernos federal y estatal, pues varios le recordaron que su localidad no ha sido la más segura que digamos, pues de enero a mayo se han registrado 34 homicidios dolosos, sin que hayan tenido solución, pero de eso no mencionó nada, sólo optó por “ver la paja en el ojo ajeno”. ¡Auch!