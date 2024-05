El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, y la candidata a la alcaldía Iztapalapa, Karen Quiroga, pidieron a las autoridades capitalinas sacar a la policía de la elección, y que paren ya “antes de que ocurra una tragedia”.

En rueda de prensa, tras la intromisión de policías capitalinos en el domicilio de la abanderada en Iztapalapa, Santiago Taboada precisó que se comunicó de inmediato con el jefe de la policía, Pablo Vázquez, para obtener una explicación, pero no obtuvo respuesta.

Asimismo, comentó que esta intromisión se trató de un acto de intimidación, pues el fin de semana realizó una gira por Iztapalapa.

“Dejen de meter a la policía, se lo hice saber al secretario y se lo hago saber al Jefe de Gobierno, es momento que paren ya antes de que ocurra una tragedia en la Ciudad de México precisamente con la oposición y particularmente en la zona oriente donde se han dado los principales hecho de violencia”, apuntó.

De igual forma, destacó que no permitirán que la policía capitalina sea porra e insistió en poner fin a esta elección de Estado.

Santiago Taboada y Karen Quiroga. Foto: Especial

“Se lo digo al Jefe de Gobierno: resígnate a que vas a perder deja y saca a la policía, que es la primera vez, en los 27 años que este grupo político lleva gobernando, que meten a la policía y a la Policía de Investigación a la elección. Se los decimos, no nos vamos a dejar y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, aseveró.

El candidato del PAN, PRI y PRD recalcó que no ha pedido seguridad y que no lo hará, pero solicitó que los demás abanderados que acompañan este proyecto, sí la tengan.

“No me voy a dejar, no voy a permitir que esta elección la manchen y menos ocupando los cuerpos de policía. Karen pidió protección, yo no les he pedido un sólo policía, primero, porque no confío; segundo, primero los candidatos que están acompañando este proyecto y han pedido seguridad, primero a ellos”, aseveró.

En este sentido, Karen Quiroga lamentó que las autoridades capitalinas pongan entredicho que solicitó seguridad, y aseguró que sí lo hizo a través de la representación del PRD, pero le fue negada al considerar que Iztapalapa no es un foco rojo.

Sobre el incidente de ayer en la noche, comentó que el “Jefe Máximo” quiso negociar con ella para que esta intromisión no escalara.

“Llegó el Jefe Máximo a querer negociar conmigo: no hay negociación, no hay posibilidad, queremos que los siete elementos que entraron a mi casa enfrenten su responsabilidad, queremos que Martí Batres responda por la intromisión en la campaña, eso es lo que queremos”, aseveró.

La candidata puntualizó que llegó a su domicilio en una motocicleta que estacionó afuera, por lo que la versión de la policía capitalina de que entraron a la vivienda porque una motocicleta había accedido, no es cierta.

De igual forma, lamentó que Pablo Vázquez minimice este caso y la violente con sus declaraciones, por lo que le pidió tomar clases de perspectiva de género y atención a víctimas.

