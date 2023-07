Monterrey.- Al tiempo de hacer un llamado a la unidad, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, advirtió que en Morena no caben los caciques, aquellos que piensan que por su poder o por su dinero van a tener las puertas abiertas.

"Estan muy equivocados quienes actuando así piensan que van a obtener espacios de representación popular por parte de nuestro movimiento", recalcó.

En asamblea informativa que se llevó a cabo en instalaciones de la Expo Guadalupe, luego de haber llevado a cabo un evento similar en el municipio de Escobedo, el aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación dijo, “imagínense ustedes que nosotros siguiéramos o creyéramos que en Morena Nuevo Leon requerimos de aspirantes a caciques, obviamente que así no, este movimiento se construyó de otra manera, no se construyó obstruyendo a nadie ni metiéndole el pie a un compañero”. expresó.

“Yo aquí aprovecho para hacer un llamado a la unidad, quien piense que con su poder o con su dinero va a entrar a Morena y que va a encontrar las puertas abiertas,se equivocan, esa no es la esencia de nuestro movimiento”, señaló el ex titular de Gobernación.

"Están muy equivocados quienes actuando así piensan que van a obtener espacios de representación popular por parte de nuestro movimiento", reiteró el ex titular de Gobernación.

Morena, recalcó el también exgobernador de Tabasco, es un partido abierto, generoso, construido por todos los mexicanos y por tanto “no vamos a permitir que entren al movimiento prácticas caciquiles".

En su mensaje ante cientos de simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional y de su aspiración a la coordinación nacional, provenientes de varios municipios del estado, López Hernández dijo que lo único que puede dañar al movimiento es que “los opositores que no quieren al pueblo siembren la desinformación”, ya que pretenden que este movimiento se desilusiones, pero no conseguirán que eso pase a este movimiento que duró más de décadas en construirse y que no tiene reversa.

Contó que el lunes que iba al estado de Morelos, alguien se le acercó y le dijo “usted es el consentido del presidente, porque es su paisano” a lo que él expuso: “no voy a negar a mi paisano nunca, si yo soy tabasqueño”.





Foto: Emilio Vasquez / EL UNIVERSAL

Ah, expresó su interlocutor, “pero es que usted es su amigo”. A ver, le digo, él me nombró Secretario de Gobernación, y se gobierna con el compañero, con el que tienes toda una vida de confianza, que sabes cómo trabaja, o qué querían, que nombrara de secretario a Santiago Creel o al que fue secretario de Gobernación con Zedillo o a Osorio Chong?”

Ah, pero es que andas presumiendo que es tu hermano, contó que dijo su interlocutor, y “yo le digo, “no, el que me presume es él, porque cuando me nombró Secretario de Gobernación dijo, he tomado la decisión de nombrar como secretario de Gobernación al todavía gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, que es mi hermano, entonces el que me presume es él, yo me dejo querer. que no me dejara yo querer por el presidente”, agregó López Hernández.

Durante la realización de ambas asambleas preguntó a los presentes si estaban de acuerdo en que se les regrese la pensión a los ex presidentes como pidió Vicente Fox, a lo que a coro respondieron que no.

Luego preguntó si están de acuerdo en que continúe la entrega de pensiones a los adultos mayores, pese a la exigencia de Fox para que se les retire y que “se pongan a trabajar”. Ante el coro que respondió “sí”, López Hernández señaló que Fox “ese vividor del presupuesto”, se va a quedar con las ganas de su pensión millonaria y de que se les retire la pensión universal a la gente que ya trabajó bastante y merece alcanzar una vida digna en el tramo final de su existencia.

El calificativo que dirigió Fox a los adultos mayores para que se pongan a trabajar, puntualizó Adán Agusto López, le queda a él, porque quiere que los apoyos se los quiten a los adultos mayores y se los den a él, que sólo se dedica a destilar odio, amargura e irreverencia.

El exsecretario de Gobernación reiteró que en este momento no se puede debatir con nadie. “Esta no es una etapa de debate. Nosotros estamos participando en un ejercicio interno de nuestro partido, con unas reglas muy bien definidas”.

Concluyó: “Cuando lleguen los tiempos electorales quienes sean o seamos candidatos,tenemos la obligación de hacer debates públicos, organizados por el Instituto Nacional Electoral. En tanto eso no suceda, no se puede debatir con nadie”.











afcl