El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral (TEPJF) están convertidos en los “grandes censores” y quisieran silenciarlo por completo.

Ayer en su conferencia mañanera, en la nueva sección “No lo digo yo”, la cual busca evadir las medidas cautelares ordenadas por el INE para que no se exprese sobre el proceso electoral de 2024, el Mandatario aseguró que ya no puede hablar de “muchas cosas”.

“Ya ven que hay la sección de ‘No lo digo yo’..., no lo digo yo porque ya tengo que andar con cuidado, tengo que estar muy atento. Ya ahora estoy hablando hasta más despacio que de costumbre, no me vaya yo a camucar, y están así INE, Tribunal Electoral, ya quisieran silenciarnos por completo. Están convertidos en los grandes censores, ya no puedo hablar de muchas cosas”.

Especialistas y politólogos criticaron que el presidente López Obrador haga estas declaraciones, pues recordaron que cuando estuvo en la oposición el ahora Jefe del Ejecutivo federal exigía que los presidentes de la República en turno se mantuvieran al margen de los procesos electorales para garantizar la equidad de los mismos.

Alberto Aziz Nassif, investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), recordó que López Obrador fue un impulsor de las reformas electorales que buscaban garantizar equidad en las contiendas, pero ahora, ya que está gobernando, quiere desconocerlas.

“En buena medida, López Obrador fue un impulsor de estas reformas, que estaban ahí como una demanda de la sucesión presidencial tanto de 2006 como de 2012, y ahora lo que está sucedido es que es el escenario contrario, y como ahora que están gobernando quieren desconocerlas y de alguna forma ganar posiciones a través de este desconocimiento. Es algo muy lamenta-ble”, aseguró.

Édgar Ortiz Arellano, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que ahora el presidente López Obrador repite actos que él mismo padeció y se erige como “el gran elector” y “el gran calificador” de quienes son aptos para gobernar.

“El Presidente no puede decidir por los mexicanos ni tampoco decidir quiénes son los buenos y los malos, es decir, en una posición eminentemente de maniqueo. En todo caso quien tendría que decidir eso son los mexicanos.

“Efectivamente, de lo mismo que él durante muchos años acusó y quizás algún momento pudo haber padecido ahora él repite esta historia argumentando una posición que no es democrática, sino una posición de erigirse el como el gran elector y como el gran calificador de quiénes son los aptos para gobernar”.

EL UNIVERSAL solicitó una postura del INE y del Tribunal Electoral, sin embargo, no se obtuvo.

Critica propuesta de senadora panista de que trabajadores paguen seguro

En Palacio Nacional, sin decir su nombre y sólo mencionando que es “una persona del bloque conservador”, el presidente López Obrador criticó la propuesta de Xóchitl Gálvez Ruiz de que los trabajadores paguen un seguro de gastos médicos, pues acusó que con estas propuestas se busca que ya no haya seguridad social, que desaparezcan el ISSSTE y el IMSS.

En días pasados, la senadora del PAN y aspirante a la candidatura presidencial de oposición planteó que los trabajadores puedan pagar un seguro, como el que ella paga al mes por 130 mil pesos, pero llegando a un acuerdo con las aseguradoras para que este monto pueda bajar a 70 mil pesos al mes.

Sin embargo, el Mandatario recordó que los casi 22 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social tienen un promedio de ingresos mensuales de 16 mil pesos, por lo que cuestionó: “¿De dónde van a sacar 70 mil?”.

“Acaba de darse a conocer que hubo una persona que está proponiendo, fíjense lo que propone, lo que propone esta persona del grupo del bloque conservador, que todos los trabajadores, dice, tengan un seguro, o sea, que ya no haya seguridad pública, seguridad social, o sea, que no haya ISSSTE, que no haya Seguro Social y mucho menos el IMSS-Bienestar. Desaparece todo eso y ella dice que los trabajadores paguen un seguro, que paguen un seguro.

“Se equivocó, o sea, yo creo que no hizo bien las cuentas, porque habló de que esa persona paga 130 mil mensual, mensual, por su seguro, dice ella, él, la persona, 130, pero que podía conseguirse en un acuerdo, posiblemente, con las aseguradoras, 70 mil pesos mensuales (…) ¿de dónde van a sacar 70? A lo mejor estaba pensando en el año, ¿no? De todas maneras, al año no deja de ser una cantidad considerable”.

Acusó que, más allá de los montos, es una mentalidad privatizadora que busca desparecer lo público y la seguridad social.

“Pero olvídense de las cuentas y del costo del seguro, piensen en esta mentalidad privatizadora, desaparece lo público, desaparece lo social y tenemos aseguradoras”, aseguró el Ejecutivo.