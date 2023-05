Almoloya del Río, Méx.- La candidata a la gubernatura del Estado de México por la alianza Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez Álvarez, anunció que a partir del próximo sábado se realizarán foros regionales en los que podrá participar la gente para incorporar propuestas a sus ejes transversales de gobierno, que se aplicarán en caso de que gane la elección el 4 de junio.

Las sedes de esos encuentros serán en Ecatepec, Chalco, Toluca y Tlalnepantla, para que los mexiquenses que estén interesados puedan aportar sus ideas en el tema del agua, medio ambiente, corrupción, desarrollo social y económico, entre otros.

En Chalco se llevará a cabo el primero de esos ejercicios ciudadanos con la temática “Combate a la Pobreza y Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad”.

“Van a ser presenciales y vía zoom. Para participar en cualquiera de las dos modalidades, ingresen a la página delfina.mx/foros y regístrense. Ahí seguiremos recibiendo sus propuestas e inquietudes sobre la transformación que se está gestando en el Estado de México”, dijo.

La abanderada de Morena-PT-PVEM comentó a los asistentes a su mitin en Almoloya del Río que la intención es enriquecer las propuestas de trabajo presentadas. “Sí, queremos partir de las necesidades de la gente para resolverlas”, y mencionó que en la mesa están temas como el seguro de desempleo, apoyo a los artesanos, empleos para discapacitados y apoyos a los grupos vulnerables, entre otros.

La senadora con licencia prometió que no solo se pugnará por empleos dignos y con igualdad salarial, sino que se impulsará la creación de un seguro de desempleo.

“El Estado de México cuenta con una población económicamente activa de 8.2 millones de habitantes, de los cuales 7.85 millones están ocupados, lo que significa que 367 mil mexiquenses se encuentran desempleados. Para ellos proponemos este seguro de desempleo como un apoyo provisional que amortigüe el impacto económico que representa, no contar con una fuente fija de ingresos”, explicó.

Delfina Gómez insistió en que debe cuidarse y respetarse a las mujeres del Estado de México.

“Tenemos que hacer políticas públicas donde la mujer no se sienta limitada o no se sienta desvalorizada o sienta que es muy difícil trabajar. Por eso queremos invitar a nuestros empresarios a que hagan ese esfuerzo de pagarle lo mismo a la mujer que al hombre; todos trabajamos igual, no por ser mujeres hacemos menos”, expresó.

También este miércoles acudió al municipio de Rayón, donde insistió en generar empleos dignos y bien remunerados, no solo para los maestros rurales, a quienes se les deben hasta 8 meses de salario, sino para los jóvenes recién egresados del bachillerato y universidades y a los artesanos que le mostraron hermosos molinillos de madera labrados.

“Y pronto llegará ese cambio que remunere como se debe el trabajo de todas y todos. Porque juntos estamos construyendo dicho cambio. Dicen las encuestas que en promedio vamos 20 puntos arriba rumbo a la elección del 4 de junio, y digo vamos porque no solo la maestra Delfina, también ustedes que han hecho lo que les toca, platicar con la gente y tocar las conciencias de quienes necesitan que la transformación llegue al Estado de México”, dijo.

También este miércoles visitó San Antonio, La Isla y Calimaya.







