Tlalnepantla, Méx.- Alejandra Del Moral Vela, candidata de la coalición Va por el Estado de México, aseguró que con las acciones y políticas públicas que impulsará, el Estado de México será la casa de los obreros mejor pagados del país, mediante más inversiones, más capacitación y más certeza jurídica para lograr mejores condiciones de desarrollo.

Se comprometió además a erradicar el trabajo infantil, haciendo equipo con las organizaciones sociales por defensa de la niñez, podemos lograrlo.

Así como, crear el observatorio laboral del Estado de México en unión con los sindicatos para contar con mejores estándares laborales, impulsar con fuerza que las mujeres ganen bien, pues "a igual trabajo, igual salario". Asimismo, que las y los trabajadores puedan emplearse cerca de sus hogares, impulsando más centros laborales en la Zona Oriente y en el Valle de Toluca.

“Esta es una elección que requiere lo mejor de todas y todos nosotros, una batalla que se ganará con el corazón para salvaguardar el progreso de nuestras familias”, afirmó.

La abanderada del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza puntualizó que “durante mi gobierno, para las y los trabajadores del Estado de México, vamos a facilitar las condiciones para que florezca el empleo y la entidad siga siendo un lugar de oportunidades, de progreso y de productividad”.

Expuso que en el voto obrero está el triunfo de Alejandra Del Moral, por lo que se avanzará con más fuerza y se caminará de su mano para ser la primera gobernadora del Estado de México, enfatizó Del Moral Vela

Acompañada de líderes del sector obrero, se comprometió a la restitución de becas, “voy a velar por las y los hijos de los trabajadores” y enfatizó que para mejorar los salarios se requiere también un ambiente de paz, armonía y conciliación con los intereses de los trabajadores sin polarización en el territorio mexiquense.

Del Moral Vela se pronunció por recuperar las Escuelas de Tiempo Completo y las Estancias Infantiles, así como, crear el seguro popular mexiquense y el Seguro de Desempleo, mientras que los jóvenes tendrán al gobierno de su lado y se fomentará un mejor desarrollo para que tengan su primer empleo.

El futuro del país y del Estado de México está en nuestras manos, sostuvo la exalcaldesa, luego de dar la bienvenida al sector obrero al lado correcto de la historia, pues son quienes darán la lucha por defender las libertades, las instituciones y la democracia mexicana.

Ante los señalamientos de corrupción en Morena, la candidata dijo que “no hay peor acto que robarle su salario a los trabajadores, cuando uno firma el cheque, no es su partido, insisto, la corrupción no está en las instituciones, está en las personas, y hoy es muy claro que lo que hace Morena de robarle 10 por ciento a los trabajadores no puede permitirse en el Estado de México, el territorio mexiquense no será la caja chica de un partido político”.







