Nezahualcóyotl, Méx.-En Ciudad Neza, municipio con doble alerta de género, una por feminicidios y otra por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez Álvarez, anunció que la próxima semana se reunirá con parientes de víctimas que han sufrido la pérdida de una integrante de su núcleo familiar.





“Da mucha tristeza, mucha impotencia, mucho coraje de escuchar a las mujeres, a las familias que han perdido a un ser querido y que ya tienen 4 años y no los encuentran y que todavía son ellas las que tienen que andar buscando con una varilla para poder encontrar el cuerpo o poder encontrar a seres queridos, no podemos permanecer de verdad insensibles o no podemos dejar de ser empáticos con esas mujeres, con esas familias, que yo digo que mueren en vida, siguen viviendo porque no les queda de otra, pero realmente su corazón, su alma, su esencia está muerta”, dijo.

Durante un mitin celebrado en el segundo municipio más poblado del Estado de México, que actualmente es gobernado por Morena, la senadora con licencia reiteró que si gana la elección el 4 de junio creará la policía de barrio y de género.

“Vamos a hacer que los municipios también tengan su policía de género, porque no más desapariciones, no más violaciones, no más secuestros y sobre todo a las mujeres les debemos dar mayor atención y mayor cuidado y será una prioridad para el gobierno”, expresó ante miles de asistentes morenistas, petistas y verde ecologistas, los cuales integran la alianza electoral y que acudieron al estacionamiento de la Ciudad Deportiva de Bordo de Xochiaca al evento proselitista.

Promete escuchar a maestros y acabar obras olvidadas

También estuvieron presentes maestros, a los que les dijo que esta semana se reunirá con integrantes del magisterio federal y estatal para atender las necesidades de ese sector que no ha sido tomado en cuenta como debe de ser por los gobiernos priistas del Estado de México.

La exalcaldesa de Texcoco ofreció a los habitantes de Nezahualcóyotl que cuando inicie su gestión, el 16 de septiembre próximo, en caso de que sea favorecida con el voto en las urnas el primer domingo de junio, concluirá el Colector Villada, ubicado en la colonia Vicente Villada, el cual lleva 18 años sin ser terminado por administraciones estatales, por lo que los vecinos de esa zona del municipio se inundan en cada temporada de lluvias.

Además, prometió que hará gestiones para la construcción y conclusión de un hospital para los habitantes de Neza, pues desde la demolición de la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dañado por los sismos del 2017, los derechohabientes que acudían a ese inmueble ubicado en la alcaldía Iztapalapa tienen que trasladarse a otros municipios lejanos o a la ciudad de México a recibir asistencia médica.

Delfina Gómez dijo que para lograr todos los proyectos que le ha pedido la gente durante la precampaña y la campaña su gobierno será de austeridad, por lo que habrá recursos para la realización de obras en beneficio de los residentes de la entidad mexiquense.





Pero para eso necesitan primero ganar la contienda electoral y les pidió a los asistentes al mitin para que hablen con sus familiares, amigos y vecinos para convencerlos de que ella es la mejor opción de gobierno y del verdadero cambio en el Estado de México, para acabar con la robadera y con casi 100 años de abandono de las administraciones priistas.

Además de Nezahualcóyotl, Delfina Gómez estará este domingo en Chimalhuacán y Chicoloapan.