Este jueves 20 de abril, se llevó a cabo el primer debate entre las candidatas Alejandra del Moral Vela, de la coalición PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza, y Delfina Gómez, de Morena-PT-PVEM, en la sala de sesiones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), moderado por Ana Paula Ordorica.

Los temas a tratar durante el primer debate fueron corrupción, violencia de género, servicios públicos, cultura y recreación, además se permitió que las participantes usaran material visual de apoyo. El sorteo de los temas fue realizado el lunes 17 de abril en instalaciones IEEM.

Critican a Ana Paula Ordorica por su participación en el debate

Un moderador debe tener una actitud imparcial, así como agilizar el intercambio de ideas y recapitular lo más importante, además de guiar el debate conforme a los temas establecidos previamente.

Por medio de redes sociales se cuestionó la participación como moderadora en el primer debate por la gubernatura del Estado de México por la periodista Ana Paula Ordorica, al presuntamente hacer menos una de las propuestas de la candidata de Morena Delfina Gómez.

La publicación vía Twitter del periodista Jenaro Villamil, expuso a la moderadora Ana Paula Ordorica por presuntamente “minimizar” la propuesta de la candidata Delfina Gómez sobre los pueblos originarios. "Merecen respeto y no burla", escribió Jenaro Villamil.

Asimismo, criticó que Ordorica presuntamente haya sido parte del debate y no un árbitro del mismo. "Muy mal que la moderadora del debate no se modere. Ella no es parte del debate sino el árbitro entre Delfina y Alejandra", sentenció.

Además, el coordinador de la campaña a la gubernatura de Morena, Horacio Duarte Olivares, en tuit expresó que con la periodista Ana Paula Ordorica “La derecha tiene 2 candidatas”, exponiendo que el debate 2023 del Estado de México es una farsa.

Puesto que de acuerdo con Horacio Duarte Olivares, la moderadora durante el último tema del debate mostró su racismo y clasismo, el tema de pueblos originarios y comunidades indígenas.

Inicio de la tensión

Esta situación comenzó en el cuarto tema de cultura, cuando la candidata Delfina Gómez, trató de defenderse ante las acusaciones de Alejandra del Moral, la moderadora la interrumpió para que respondiera su pregunta, cuando con la otra candidata no lo hizo.

Al terminar las intervenciones de cada candidata en el tiempo de preguntas adicionales sobre el tema o réplica, Alejandra del Moral habló sobre fortalecer el deporte en los pueblos indígenas “no podemos olvidar nuestras raíces, no podemos olvidar de dónde venimos y ustedes son el orgullo mexiquense”.

Participantes

La periodista mexicana Ana Paula Ordorica es editorialista en EL UNIVERSAL, conductora del programa A las 3 en Foro TV, Televisa, además de ser la moderadora en el primer debate de las candidatas por la gubernatura del Estado de México.

Delfina Gómez es candidata por la coalición de Morena-PT-PVEM, fue diputada federal de Texcoco, por parte de Morena, de 2015 hasta enero de 2017, cuando pidió licencia indefinida a su cargo para contender por la gubernatura del estado.

Alejandra del Moral Vela es abanderada de la coalición PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza, fue alcaldesa de Cuautitlán Izcalli de 2009 a 2012 y previamente fungió en el gobierno del estado como coordinadora de asuntos internacionales.







