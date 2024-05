La muerte del defensor del Museo Anahuacalli y de la Casa Azul

Tras la reciente muerte de Carlos García Ponce, quien desde 2002 fue miembro y presidente del Comité Técnico de los Museos Diego Rivera Anahuacalli y Frida Kahlo Casa Azul, surgen dudas sobre la situación de orfandad en que quedan los museos, pues están en juego los derechos de autor de los dos artistas, que, como se recordará, fueron declarados Monumento Artístico de la Nación. Don Carlos fue una de las figuras que con mayor celo defendió ese patrimonio cultural y se involucró en el impulso de los museos. Sin embargo, nos recuerdan que él había intentado renunciar una vez que a finales de 2020 fue retirada de la dirección de los museos la maestra Hilda Trujillo, pero que el propio Banco de México, en su calidad de fiduciario relativo a los museos, no aceptó ese y otros intentos de renuncia de don Carlos. La incertidumbre tiene que ver con lo que venga ahora para el Comité y qué acuerdos pueda construir, ya que no está más García Ponce. Lo que sí hay, en cambio, es un ambiente enrarecido dado que Banxico y la familia Phillips Olmedo no han resuelto un enfrentamiento por derechos de autor que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia. Es así como la selección de un nuevo presidente del Comité Técnico se enfrenta a uno de sus mayores desafíos dado que estas partes tienen años de no comunicarse. No hay que olvidar que Diego Rivera, en su testamento, estipuló que el Comité Técnico era el responsable de la toma decisiones sobre el manejo de los Museos y por ende de los derechos de autor.

Le dañan un brazo a una de las momias de Guanajuato

Una polémica se suscitó en el Museo de las Momias de Guanajuato. A raíz de la implementación de nueva museografía en este recinto guanajuatense, la momia El apuñalado sufrió el desprendimiento de un brazo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó a través de un boletín informativo el daño, y le piden de forma muy amable a las autoridades del Museo colaborar con el INAH para resguardar estos importantes restos. El boletín agrega que es evidente la falta de cuidado y capacitación para manipular estos vestigios, y añade que, de seguir así, lo daños podrían empeorar. Cabe cuestionarse el papel del Museo en todo este caso, ya que no es la primera vez que las momias forman parte de una polémica, en donde el INAH justifica que no es culpable de los daños, sino el museo y quienes lo manejan. Por su naturaleza, las momias de Guanajuato son un bien cultural con un gran atractivo turístico, tal vez ahí radica la forma en que son manipuladas y utilizadas. Ni las autoridades del Museo ni del municipio de Guanajuato se han pronunciado al respecto, sin embargo, usuarios en redes sociales han expresado el descuido y maltrato de estos bienes patrimoniales. Seguiremos pendientes de este caso.

Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com