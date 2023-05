Delfina Gómez, candidata de Morena, PT y PVEM a la gubernatura mexiquense dijo que no asegura su participación en el debate, aún con los cambios que ha propuesto la representación de Morena ante el Comité de Organización de Debates del órgano electoral local, pues sin demeritar la importancia del ejercicio, también es relevante acercarse a la gente.

"Se hizo una propuesta por parte del representante, algunas solicitudes, yo tengo una reunión pasado mañana con él y vamos a ver qué respuesta hay y esperar ocho días más para que sea la reunión del Instituto", dijo.

Cuestionada sobre cuáles fueron los cambios propuestos, añadió: "no he visto al representante, pero voy a hablar con él, lo que solicité en general es que si hubiera ese respeto y empatía como mujeres, debemos ser empáticas y también de los asistentes, que sean empáticos y quién lleve el proceso de moderadora que no caiga en una opinión", comentó.

¿Asistirá Delfina Gómez al segundo debate? Esto dijo la candidata

En relación a qué la limitaría para asistir, respondió que "si no hay una respuesta a lo que estamos solicitando, la otra sería la agenda, nos quedan pocos días, tenemos todavía la mitad de municipios. Lo digo con mucho respeto, la gente quiere escucharnos y vernos hay que ver estratégicamente qué puede darnos más puntaje o avance, el estar en un debate que no es malo -insisto-, o estar con la gente asistiendo", comentó.

Cuestionada sobre si debe ser cambiada la moderadora seleccionada, la periodista Pamela Cerdeira, señaló que no es la prioridad, pues ella es disciplinada y sabe deben ajustarse, debe existir una disciplina y es como en los exámenes profesionales, pues quizá no estaban a gusto con el sinodal, pero igual debían responder.

“El llamado es al respeto entre pares, Mis respetos para la compañera. No tenemos por qué caer en otras situaciones, lo que queremos es paz”, argumentó.

“El debate es como cualquier actividad, todo lo que te pueda dar intercambio de ideas es un aprendizaje, vale la pena”, amplió.

Señaló que aún si suceden los ajustes que solicitaron al Comité de Organización de Debates del órgano electoral, no puede confirmar al 100% su asistencia, pues la gente quiere escucharla y habrá que poner en la balanza que puede estratégicamente ser más positivo o permitirle un mayor avance y puntaje, si asistir al debate o con la gente.

Sobre la posibilidad de que haya invitados, consideró que no se puede eliminar, pero sí la forma en que se conduzcan.

Sobre el formato agregó que está bien, aunque en dos minutos no se puede decir todo, y eso de momento se puede volver muy pragmático.

Insistió en que están en espera de respuesta y el tema de quién será la moderadora, sin embargo, se dijo disciplinada.

Se dijo segura de que va creciendo, pues todos los días se van sumando cada vez más ciudadanos, no solo provenientes de otros partidos, sino aquellos que quieren participar.

