Xóchitl Gálvez, virtual candidada presidencial del Frente Amplio por México, informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le asignó un equipo de seguridad integrado por 12 militares que la custodiarán en sus recorridos por regiones peligrosas y con presencia del crimen organizado en el país.

Entrevistada luego de reunirse con mujeres de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), anunció que estrenará su escolta en los próximos días cuando realice una visita a Nayarit.

Explicó que no tendrá un cuerpo de seguridad aparatoso, pues los 12 custodios se organizarán en grupos para descansar por turnos: “Son 12 personas las que están en total, pero acuérdate que unos descansan, otros trabajan y estamos hablando de una escolta, no estamos hablando de un aparato impresionante de seguridad”, explicó.

“Voy a Nayarit con ellos, porque voy por carretera de Guadalajara, llego en la noche, es peligroso, entonces sí creo que es importante ser responsable como he dicho. Este fue un ofrecimiento del Presidente que hizo el general secretario, pero no están ahorita, o sea, por ejemplo, en estos eventos”, aclaró.

Gálvez Ruiz dijo no temer que los militares que la custodien también la espíen: “Ya me espían, creo. No, no es que tema, yo creo que ya estoy siendo espiada todos los días, mi celular seguramente, ni siquiera lo cambio porque no tiene caso, van a agarrar el nuevo celular”, apuntó.

La senadora panista recalcó que no le quita el sueño la posibilidad de ser espiada por el equipo de seguridad, “porque no hago nada indebido”.

Reveló que ya viaja regularmente en vehículos blindados para tener mayor seguridad: “Traigo hoy una camioneta blindada y generalmente en los estados me prestan camionetas blindadas, me prestan, porque la verdad es que yo no tengo los recursos para mandar camionetas a los estados”.

Tras condenar los ataques desde el gobierno y Morena contra el Poder Judicial, Gálvez Ruiz aseguró que la oposición defenderá desde la Cámara de Diputados los fideicomisos que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere desaparecer.

Subrayó que la intención de disolver los fondos tiene fines políticos y electorales, porque el Mandatario federal no ha podido doblar al Poder Judicial.

“Porque no se dobla, porque hay una ministra presidenta que ha tenido las agallas de defender al Poder Judicial y ahora los quieren doblar por la vía del presupuesto. Creo que tenemos que dejar a salvo las pensiones de los trabajadores. Sé que van a movilizarse los trabajadores, tienen derecho a sus pensiones. Morena se debería de dar cuenta de que tener un aguinaldo digno es algo que puede tener un ministro, un juez”, afirmó.

“Por supuesto que es electoral, por supuesto que tratan de decirle a los mexicanos y fomentan el odio, yo prefiero tener jueces bien pagados, que sean absolutamente honestos, que sepan que se van a retirar algún día en su vida con una pensión honorable, a tener jueces que de alguna manera estén pensando en hacer su cochinito, como [Claudia] Sheinbaum para su campaña, para poderse retirar, ella para su campaña y ellos para su retiro”, insistió.

Gálvez Ruiz criticó que Morena y López Obrador hablen de que los ministros y jueces no merecen tener prestaciones, cuando son prestaciones ganadas por ley: “Entonces, nosotros vamos a apoyar y a defender a la Corte en su autonomía, porque 15 mil millones de pesos, 20 mil millones lo resolvemos con el precio del petróleo”, apuntó.