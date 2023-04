Toluca, Méx.- "La decisión de Morena de no asistir al debate es un desdén a los mexiquenses", señaló Eric Sevilla, dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México (PRI), luego de la solicitud por parte del representante de Morena para hacer un cambio de fecha para el primer debate con la candidata de PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral.

Los dirigentes lamentaron que pretenda cambiar el primer debate, planeado para el 20 de abril, para en un día donde menos mexiquenses podrían verlo y conocer las propuestas de cada candidata, pues el acuerdo inicial era que los dos debates se realizarían el 20 de abril y 18 de mayo; pero Morena ya pidió aplazar el primer encuentro.

En conferencia de prensa, acompañado por las dirigencias del PAN, PRD y Nueva Alianza, pidieron a Morena y su candidata Delfina Gómez, que respete el acuerdo del 5 de abril, en el que se estipula la fecha y hora del debate, signado ante el Comité de Organización de Debate del Instituto Electoral mexiquense (IEEM) .

El presidente del PRI del Estado de México, Eric Sevilla, indicó que en Morena, "así como dicen una cosa, dicen otra y argumentan cuestiones de agenda, para eso se firma el documento ante el órgano electoral”.

Delfina Gómez no quiere debatir: Eric Sevilla

Dijo que a la candidata al morenista Delfina Gómez, es claro que no le interesa debatir y mucho menos enfrentar los problemas por los que atraviesan los mexiquenses, “Delfina y Morena le tienen miedo al diálogo, prefieren que no haya contraste de ideas; no les gusta porque nunca les ha gustado la democracia.

“Morena quiere que la gente vote a ciegas y nuestro interés es que la gente participe y se informe, que decida libremente qué es lo que más le conviene”, agregó.

Consideró que la maestra Delfina teme acudir al debate porque Horacio Duarte, su coordinador de campaña, no estará para responder las preguntas. Además, aclaró que defenderán el acuerdo de la autoridad electoral porque propone un día en el que más mexiquenses pueden seguir el debate, mientras que Morena propone que debate se lleve a cabo un viernes, previo al puente del Primero de Mayo y el mismo día que habrá un concierto masivo en la Ciudad de México.

“La candidata estará aquí el día 20 a la hora convenida, llegue o no la señora de enfrente. Ojalá se les quite el miedo y decidan llegar, que la gente pueda comparar y decidir”, señaló.

Aclaró que están preparados para lo que venga, e indicó que la candidata tricolor acudirá el día acordado y aprovechará la hora acordada.

Anuar Azar, dirigente del PAN indicó que se respalda la reunión del Comité de Debates en el IEEM donde se acordó y determinaron las fechas y horas del debate, además que si quieren debatir ese día que se adicione, pues entre más ejercicios haya, mejor.

“Nosotros hacemos un llamado para que se respete el acuerdo. Nuestra candidata tiene proyecto y se presentará al debate, a pesar de que su contrincante decida no hacerlo”.

El debate es un ejercicio constitucional : Agustín Barrera

En tanto, el dirigente del PRD Agustin Barrera, indicó que el debate es un ejercicio constitucional y democrático, de ahí la importancia de que se lleve a cabo y se cumpla con los acuerdos establecidos.

Lamentó que la candidata contraria no sea capaz de cumplir con la responsabilidad que le impone la ley electoral, aún y cuando la finalidad es que las familias mexiquenses puedan conocer qué es mejor para ellos.

“Solo pone pretextos y evasivas que el pueblo mexiquense no merece”.

Mario Alberto Cervantes, dirigente de Nueva Alianza, señaló que los debates son necesarios para conocer las propuestas de cada candidata, aún y cuando confío que las mejores son las de la candidata priísta Alejandra del Moral.





