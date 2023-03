La precandidata de Morena-PT-PVEM al Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, indicó que va bien en las encuestas, pero no se confía, y señaló que en la contienda electoral el gobernador Alfredo del Mazo ha dicho que no intervendrá y “esperemos que así sea”.

A tres días de que arranque la campaña electoral, la extitular de la Secretaría de Educación Pública afirma que “van a buscar hasta por debajo de las piedras”, pero no van a encontrar nada para desprestigiarla.

Lo anterior lo externó en un foro convocado por EL UNIVERSAL, con directivos, columnistas y editores, donde esta semana también participó la precandidata del PRI-PAN-PRD-NA, Alejandra del Moral.

Juan Francisco Ealy Lanz Duret, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de El Gran Diario de México, recibió a Delfina Gómez para el encuentro en el que estuvieron los columnistas Mario Maldonado y Salvador García Soto, así como Heidi Osuna, representante de la encuestadora Enkoll. Habló de diversos temas, desde la seguridad, movilidad y apoyo a los maestros, hasta la campaña electoral que inicia el próximo lunes 3 de abril.

El columnista Salvador García Soto le preguntó sobre los debates que ha convocando Del Moral. “Nunca he dicho que no, pero tampoco he dicho que sí”, respondió Gómez Álvarez.

Externó que le apuesta mucho al debate, pues le gusta hacerlo con los campesinos, transportistas, con maestros, con los productores que piden ser escuchados y que incluso ya tienen la solución a los problemas. “No me niego a los debates”, reiteró, pero indicó que la “denostación sí me pesa mucho”.

“Estoy abierta a los debates y no me mandan”, han dicho de la maestra que “la manejan los hombres”, pero señaló que no es así. “En Morena, también tenemos mujeres con mucha firmeza, pero no porque me manden. Me queda claro que en su momento los compañeros me han apoyado, me han ayudado, lo agradezco mucho. Pero finalmente la que va a poner la cara y va a resolver soy yo. Por ello tengo que asumir esa responsabilidad”, enfatizó Gómez Álvarez.

La precandidata aclaró que el programa de Salario Rosa, que es un acción emblemática del gobierno de Del Mazo, no desaparecerá ante la incertidumbre de si pretende eliminarlo.

“No van a perder el Salario Rosa, pero no lo queremos hacer clientelar” y abundó que tienen una estrategia para mejorarlo.

Mario Maldonado preguntó si habría algo que pudiera mover la tendencia a su favor en las encuestas, a lo que Delfina Gómez aseveró que “en las encuestas sí vamos bien, pero no nos podemos confiar”.

Adelantó que le podrían sacar el tema del llamado diezmo cuando era presidenta municipal de Texcoco. “Lo traen desde hace seis años y todavía lo siguen manejando. Ya se vio que por parte de las autoridades no me señalan, ni tengo ninguna sanción, pero sin embargo es lo único que tienen, ni me van a encontrar nada. Lo digo con toda la confianza”.

Heidi Osuna, de la encuestadora Enkoll, señaló que llama la atención que todos los sondeos de opinión reflejan que los mexiquenses quieren un cambio y le preguntó cuál sería para ella. “La gente lo que quiere cambiar es la forma de gobernar, de administrar los recursos y el trato que se le da al ciudadano. El ciudadano siente que no se le escucha, que no se le visibiliza y que no existe para el gobierno”, sostuvo. En cuanto a la revocación de mandato, Gómez afirmó que “sí la estamos pensando como un ejercicio de honestidad y cumplimiento a los tres años de gobierno, ahora está en calidad de propuesta”, admitió.

En el foro, la también senadora con licencia sostuvo que seguridad, movilidad y agua serán los temas prioritarios.

Destacó la importancia de que la gente pueda viajar en una combi sin ser asaltada; poder llegar a su destino sin trayectos de dos horas que hoy realizan habitantes de municipios como Texcoco para arribar a la Ciudad de México, y tener agua potable, cuya escasez ahora aqueja a quien vive en Ecatepec, mientras que en otros lugares se desperdicia hasta 40% en fugas.

Además de la educación y las condiciones laborales de los maestros, en esta entidad el ISSEMYM es “un elefante blanco” que necesita muchos recursos para poder atender a los 12 mil maestros jubilados que no cobran su pensión ni jubilación porque no hay el dinero, dijo.

Salvador García Soto señaló que el narcotráfico está fuera de control en puntos como el sur del estado y enfrenta “esta contaminación con Guerrero”. Sobre el asunto, Gómez respondió que “sé que es un tema federal, pero la gobernadora tiene injerencia en los temas que afectan a los ciudadanos del Estado de México, con este tema del narcotráfico”.

Entre los candados para evitar que el crimen organizado se incruste en su equipo, indicó que “se debe checar el historial de vida, además de sus currículums. Vale mucho la denuncia de las comunidades y de la gente, ayudaría mucho si ven que alguno se acerca”.

En cuanto a los “apapachos” del presidente Andrés Manuel López Obrador para ella, como el día de la conmemoración de la Expropiación Petrolera en el Zócalo capitalino, la maestra respondió que “el Presidente me ha tenido aprecio porque me conoce por los compañeros; cuando llegó a Texcoco no me conocía.

“Yo creo que le he dado resultados, porque he atendido a la gente. Algo que le molesta es el protagonismo, no le pido nada, pero tampoco le he dado molestias”, aseguró.

“Yo no debo nada”, reiteró la maestra, quien apuntó: “Van a buscar hasta por abajo de las piedras, pero no van a encontrar nada”.