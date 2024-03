Desde Puerto Escondido, Oaxaca, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, consideró que, el Inai podría ser un órgano sancionador, pero se preguntó sobre quién los va a sancionar a ellos por corrupción.

EL UNIVERSAL publicó este martes que los cuatro comisionados del pleno del Inai coincidieron en que este órgano autónomo requiere facultades para sancionar a los sujetos obligados (incluido el presidente de la República) cuando violen la Ley de Transparencia y de Protección de Datos Personales; para ello, elaboran una reforma que cabildearán con los diputados y senadores de la próxima legislatura.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo comentó que, no necesariamente se tienen que tener instituciones para garantizar la transparencia en el gobierno, pues recordó que cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México tuvo 100% en transparencia con el INFOCDMX y cero observaciones por la Auditoría Superior.

Lee también Inai necesita dientes para castigar hasta al Presidente

"La transparencia es y debe ser esencia de los gobiernos, y que no necesariamente tienes que tener instituciones para garantizar la transparencia", apuntó.

En tanto, Sheinbaum consideró que los comisionados del Inai pueden sancionar, pero que quien los va a sancionar a ellos de la corrupción que se encontró en el organismo, por lo que criticó que en el período del neoliberalismo se crearon instituciones para resolver problemas, pero no dieron resultados.

"Pero yo me pregunto que está corrupción que se encontró en el INAI quién la va a sancionar, puede ser un organismo sancionador, pero quién los sanciona a ellos. Por eso el tema de crear instituciones, y crear instituciones, para resolver problemas no necesariamente es la solución; en México durante todo el periodo neoliberal se crearon todas las instituciones habidas y para haber para resolver problemas que no resolvieron, el tema es la transparencia y lo que dice la ley, no el INAI", destacó Claudia Sheinbaum.

Lee también Sheinbaum pide a Milei respeto para AMLO, tras llamarlo ignorante

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/apr