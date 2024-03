León, Guanajuato.- El expresidente panista Vicente Fox aseguró que Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", es la última opción para los mexicanos y que ella “no la hace” en esta elección.

"No estoy equivocado (en la forma que me expresó de ella en X), no sirve para nada, no puede ser Presidenta de este país una cosa tan pequeñita, este país es grande y los mexicanos somos ambiciosos (...) Claudia es la última opción", dijo en entrevista antes de tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato.

Lo anterior se dio antes de que llegara Claudia Sheinbaum desde la Ciudad de México al aeropuerto guanajuatense para comenzar su gira por este estado.

Acompañado por su esposa y exprimera dama, Marta Sahagún, Fox Quesada criticó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido "atroz" y que ha sido una lástima que desaprovechase su sexenio y que cada vez más han salido actos de corrupción de su gestión.

En ese sentido, el expresidente aseguró que seguirá apoyando a la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez, pese que ella le pidió que no se involucrará en el proceso.

"Va a ganar, yo la apoyó con mi convocatoria, y difusión amplísima, la libertad y democracia, y mi crítica atroz a quien la ha regado cada día del año y cada tiempo que ha durado en la presidencia ha desaprovechado sus seis años, han engañado al 30% de la población y afortunadamente ya abrimos los ojos", aseguró.

El panista también señaló que tiene "mucha fuerza" en su red social X, luego que se la suspendieran, "tengo muchos tweets de cientos y miles".

