La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, rechazó que su propuesta en materia de seguridad represente volver a la guerra contra el narco que implementó el expresidente Felipe Calderón, tal y como lo afirmó la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, explicó que su proyecto plantea fortalecer la seguridad local, algo que aseguró, "no es la guerra de Calderón, lo que yo estoy proponiendo es fortalecer las policías municipales, ¿Por qué no lo hizo este gobierno? ¿Por qué no hicieron alguna propuesta similar a la que estoy haciendo, que en lugar de gastar en la refinería de Dos Bocas invertir en policías municipales, en la seguridad social de los policías, en una Guardia Nacional que investigara y que realmente detuviera delincuentes?", declaró.

Desde su casa de campaña en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, insistió en que su propuesta es inteligente, y si bien no busca una guerra, tampoco permitirá los abrazos a criminales.

"Yo no voy por la guerra de Calderón, ni abrazos a los delincuentes de AMLO, yo voy por una propuesta inteligente, seria, que va a prever recursos para gobiernos estatales... la candidata lo que quiere es seguirle dando abrazos a la mamá del Chapo, y yo quiero paz", expuso.

La candidata reiteró su estrategia en materia de seguridad, que contempla desmilitarizar al país, sacar a soldados y marinos de tareas civiles, crear una Universidad Nacional para la Seguridad, duplicar la seguridad en estados y municipios con alto riesgo, devolver el fortasec y Fortamun, y duplicar el número de juzgadores locales y federales.

El proyecto también contempla invertir en laboratorios forenses y de identificación de cuerpos, homologar códigos penales, construir una prisión de máxima seguridad, e implementar "el mejor sistema de protección a periodistas de todo el mundo".

"El objetivo es regresarle la paz y la tranquilidad a México. Y el lema es "de la seguridad me encargo yo", no le voy a echar la culpa a Calderón, no le voy a echar la culpa a Peña Nieto, y cuando sea Presidenta no le voy a echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador, pero eso sí, se acabaron los abrazos a delincuentes", declaró.

Gálvez Ruiz aprovechó para criticar a la candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, quien al arranque de su campaña se equivocó al decir que ofrece continuar con la corrupción.

"Aquí hay dos caminos; la candidata de enfrente propone que siga la corrupción, yo propongo que tengamos un México sin miedo", sentenció.

Sobre la estrategia para implementar su propuesta en materia de seguridad, dijo que principalmente se logrará dejando de invertir en mega obras.

"Se trata de gastar mejor. No mega obras, quizá algunas con participación privada, pero en resumen gastar mejor el dinero", detalló.

Xóchitl Gálvez agregó que revisará a fondo las mega obras del presidente López Obrador para recuperar recursos y castigar a quienes hayan incurrido en actos de corrupción.

"En Pemex primero voy a poner a alguien que le entienda al tema de una petrolera, pusimos a un director inepto en el cargo, tiene a Pemex al borde de la quiebra. No voy a ser tolerante con quien se haya robado dinero, y en el caso de Dos Bocas, vamos a investigar, incluida Rocío Nahle, ella tiene una responsabilidad directa y seguramente debe de tener cuentas ahí guardada, porque no es posible que la refinería haya costado tanto sin que se hayan robado dinero. En el Tren Maya vamos a revisar y revertir el daño natural que se ha hecho, y en el caso del AIFA, ya estamos estudiando si nos conviene seguir con AIFA o recuperar Texcoco, pero lo daremos a conocer en su momento", concluyó.

apr