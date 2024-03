Guadalajara, Jalisco.- La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que la oposición tiene una visión calderonista, refiriéndose al expresidente Felipe Calderón, ya que quieren la guerra contra el narco.

Lo anterior al mencionar sus propuestas en materia de seguridad, las cuales pondrá en marcha en caso de ganar la elección del siguiente 2 de junio.

"No se trata de guerra, no se trata de autoritarismos, eso es una visión calderonista, una visión de la corrupción que hubo en México, se trata una visión de la paz y tiene que ver de la atención de las causas y justicia en todo el sentido de la palabra, justicia social y un sistema que funcione en el país, y por eso estamos llamando al Plan C", dijo en conferencia de prensa.

La abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista aseguró que la propuesta de la oposición es regresar a la guerra contra el narco, la cual implementó en su sexenio Felipe Calderón.

"¿Qué proponen en la oposición? Regresar a la época de Calderón, de la guerra contra el narco. Lo he dicho varias veces: ellos pretenden la guerra como solución, la violencia resolverla con la violencia", afirmó.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum señaló que en la continuidad de la Cuarta Transformación van por la construcción de la paz en el país.

"¿Qué presentamos nosotros?, ¿qué procuramos nosotros?, ¿qué proponemos nosotros?, seguir construyendo la paz. Es muy distinto y con dos brazos esenciales: "La atención a las causas: los jóvenes que fueron abandonados durante muchos años con el neoliberalismo y la corrupción; y nosotros atender a los jóvenes; y al mismo tiempo avanzar en la cero impunidad", sostuvo.

A pregunta expresa sobre qué opinión tenía sobre la propuesta de Xóchitl Gálvez para crear una mega cárcel para los criminales, Claudia Sheinbaum respondió: "Nosotros tenemos honestidad estratégica y resultados".

Antes, la exmandataria capitalina señaló que es la unidad, entre el resto de los aspirantes, que tiene capacidad y experiencia para atender la seguridad.

Hay transparencia en fiscalización

Sobre la fiscalización en el evento de arranque de campaña en el Zócalo capitalino, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, mencionó que, ya se esperaba una gran multitud de personas de todo el país.

"No se preocupen vamos a dar los informes en tiempo y forma, hay una fiscalización en línea por parte de la autoridad electoral y estamos cumpliendo, perdón, pero somos un movimiento de carácter nacional", comentó.

