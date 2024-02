Clara Brugada, precandidata de Morena, PT y PVEM por la jefatura de gobierno, condenó a aquellos que quieren obtener beneficio, lucrar y politizar con la escasez de agua, un tema, dijo, sensible para toda la población.

"Hay quienes están esperando que entre más mal le vaya a la ciudad, a ellos les va a ir muy bien. Pero esto no es así. En el tema del agua se ha hecho mucho, se va a seguir haciendo y se va a resolver", sostuvo.

Brugada Molina señaló que sólo es ignorancia y oportunismo mediático las afirmaciones de que no se ha realizado ningún esfuerzo en la materia.

En relación a la posibilidad de quedarnos sin agua para el 26 de junio, Brugada aclaró que esta noción es infundada, ya que el suministro de agua en la Ciudad de México no depende únicamente del sistema Cutzamala. "El 60% del agua que recibimos en la ciudad, viene de abajo, de nuestro manto acuífero, no del Cutzamala. El agua que estamos consumiendo todos los días viene de aquí mismo, de pozos, un 20% viene de Lerma y un 20 % del Cutzamala. Digamos que el problema que hoy tiene Cutzamala, pues estaría representando un porcentaje así, pero no es de que nos vamos a quedar sin agua", abundó.

"Hay a quienes les interesa asustar a la gente, a quienes les gusta explotar eso, y nosotros pensamos que se debe redimensionar la problemática y reconocer los logros y avances que se han tenido en el tema hídrico con los gobiernos de 2018 a la fecha".

Lee también Tinacos: objetos de deseo en CDMX

Dijo que en el actual gobierno se realizó una inversión histórica de 17 mil millones de pesos que demuestra un compromiso tangible con la gestión de los recursos hídricos, aseveró.

Entre las obras, se encuentra la creación de humedales en el Cerro de la Estrella y Tlaltenco, la rehabilitación del Sistema Lerma para aumentar el caudal y la puesta en marcha del programa de cosecha de agua de lluvia con más de 62 mil captaciones en hogares.

Asimismo, destacó el programa de sectorización para controlar fugas con el que se han sustituido más de 300 mil metros de líneas primarias y secundarias de agua a lo largo y ancho de la capital. "Con ello se evitan fugas y pérdida de agua. Se repararon más de 100 mil fugas en cinco años gracias a un esquema de 150 brigadas de atención", detalló.

Brugada también subrayó la elaboración de un programa hídrico integral con visión metropolitana y enfoque hacia la sustentabilidad para obtener más agua, trazando una ruta que cambia el modelo de gestión tradicional. "Se hicieron humedales, pozos de absorción, plantas de tratamiento que permitirán aprovechar las aguas de lluvia y residuales para obtener más de 6 millones de litros de agua por segundo para la ciudad", agregó.

En el marco de este programa metropolitano, se consideran nuevas fuentes de abastecimiento, incluyendo obras como la presa Madín, la potabilizadora de Zumpango, la laguna de Xico, manantiales, el sistema PAI Norte, la presa del bosque Colorines, así como la resolución de problemas en la planta de bombeo de Ixtlahuaca y mejoras en el sistema Lerma para garantizar la cantidad necesaria de litros para la ciudad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/rcr