LA PAZ, BCS.- Con el aval de los partidos Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza, bajo el convenio de candidatura común, el diputado local con licencia, Christian Agúndez Gómez, solicitó su registro como candidato por la alcaldía de Los Cabos, Baja California Sur, ante el Consejo Municipal Electoral.

En medio de un conflicto partidista que incluye la impugnación a su designación en el proceso interno de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Agúndez Gómez se presentó la tarde de este domingo, acompañado de los dirigentes estatales de los partidos ante el órgano electoral local.

Ante los funcionarios electorales, agradeció a quienes lo acompañaron y destacó la presencia de su padre, el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño. Enseguida nombró a los integrantes de su plantilla, la sindicatura municipal y siete regidurías, todos con sus suplentes.

Los funcionarios electorales recibieron la documentación y procederán con el trámite de revisión y validación en los siguientes días.

También lee Morena rompe convenio con el PT, PVEM y NA

Cabe mencionar que el delegado estatal de morena, Alberto Rentería Santana, sostuvo que el proceso interno morenista -aunque impugnado- se dio con apego a la normatividad y aseguró que el Consejo del Instituto Estatal Electoral avaló el convenio de candidatura común y dijo confiar en que los tribunales electorales lo ratificarán.

Señaló que históricamente todas las impugnaciones a los procesos internos de Morena en BCS han sido desechadas por que “todo lo realizamos con apego a nuestras normas y a las leyes electorales”.

Además, insistió en que Christian Agúndez resultó ganador en las encuestas y será quien represente a la coalición en la próxima elección, de lo contrario –aseguró– vería difícil que Morena y los partidos aliados, repitieran triunfo en aquel destino turístico internacional, considerado el motor económico de BCS.

“Si no es con el compañero Christian, complicadamente podríamos repetir el triunfo en el municipio de Los Cabos”, enfatizó.

Posterior al acto en el Consejo Municipal Electoral, el aspirante a candidato y los representantes de los partidos políticos encabezaron un mitin con una asistencia de cientos de militantes, que contino hasta la noche del domingo 24ed marzo.

“Que quede claro. No le podemos dar nada a nadie que no vaya legitimado por el interés ciudadano. Esta es la fórmula que ha tenido nuestro movimiento para poder ganar cada una de las elecciones en el país. Hoy no es la excepción y Los Cabos no va a ser la excepción”, arengó Rentería Santana.

Ante la militancia, Christian Agúndez Gómez, señaló que “es apenas el inicio de lo más importante” y pidió cerrar filas con todos los candidatos de la coalición, así como con la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo.

Alcalde tilda a Christian Agúndez de "espurio"

Oscar Leggs Castro, alcalde de Los Cabos, quien impugnó el proceso interno de Morena de donde resultó electo Christian Agúndez, en una transmisión en redes sociales este domingo aseguró que no renunciará al partido, pero tampoco apoyará “a nadie impuesto de manera fraudulenta”.

“No nos vamos de Morena pero tampoco tenemos que apoyar a los espurios, a los que siempre fueron unos hipócritas”, expresó y reiteró que en la encuesta interna habría sido manipulada.

Pidió a sus simpatizantes esperar que los tribunales informen y que también se pronuncien sobre la inconformidad que presentaron consejeros de Morena para separarse del convenio de candidatura común.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL