El candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, asegura que es urgente revertir el estado de regencia que prevalece en la Ciudad de México, donde el jefe de Gobierno forma parte del gabinete del Presidente de la República sin tener autonomía, ni generar pluralidad.

Además, puntualiza que en tres meses de su campaña privilegiará las propuestas y contrastará ideas, tanto con la abanderada de Morena-PVEM-PT, Clara Brugada, y el candidato del PAN-PRI-PRD, Santiago Taboada.

Al asistir a un foro organizado por EL UNIVERSAL, encabezado por el Vicepresidente Ejecutivo y Director General, Juan Francisco Ealy Lanz Duret, así como directivos editoriales y columnistas, el representante del movimiento naranja dijo que su meta y “plan B” es ganar, y en tres meses de campaña “todo puede suceder”.

“Mi meta es ganar, y mi plan B es ganar y mi plan C es ganar. Y esto no termina hasta que termina y son tres meses de contienda, todo puede suceder. Los fenómenos se producen en las campañas”.

Destaca que con la llegada al Gobierno capitalino, en 1997, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se produjo una fuerza política de oposición que permitió contrastar a la administración federal y obtener un equilibrio; sin embargo, en 2018, con el arribo de Sheinbaum, se retornó “a una suerte de regencia”.

“En donde la jefa de Gobierno volvió a ser un integrante más del gabinete del Presidente y no una jefatura autónoma que pudiera contrastar, oponerse o proponer cosas diferentes. Eso fue una gran pérdida en materia de pluralidad y democracia de esta Ciudad y del país, y me parece que es uno de los asuntos que hay que discutir y recuperar”.

Chertorivski dice que de acuerdo con un sondeo que realizó su equipo en diciembre pasado, 50% de los capitalinos desconocen que este año habrá elecciones en la capital, por lo que hace difícil prever cómo está el ánimo hacia la contienda y se sabrá una vez que arranquen las campañas.

“Que nos empiecen a conocer o que conozcan, o que conozcan cuáles son las candidaturas que están compitiendo, que empiecen los debates, que empiecen los spots. Y estoy convencido que todo puede suceder”, añade.

Al recordar que su desempeño como funcionario implicó el trabajo con gobiernos emanados del PAN, PRI y PRD, el candidato de Movimiento Ciudadano afirma que cuestionará con ideas y propuestas tanto a Clara Brugada como a Santiago Taboada.

“Seré contrastante con quien aspire a ser la continuidad de ese modelo, que es Clara Brugada; una persona que gobernó casi nueve años Iztapalapa, y vamos a preguntar si Iztapalapa es hoy el modelo para gobernar la Ciudad de México, pero al mismo tiempo sí voy a contrastar con el PRI y con el PAN, porque creo que antes de 2018 no estábamos, este país era profundamente desigual (…) y nunca se logró tener paz”, dice el exsecretario de Salud federal.

“También voy a contrastar contra quienes sí tuvieron la oportunidad de hacer las cosas diferentes y no las han hecho. Voy a contrastar contra ambos con toda firmeza, porque creo que la candidatura de Santiago Taboada y su grupo sí está tachada de enormes incongruencias y con tres personas ya en la cárcel, pues creo que sí hay un problema”.

Indica que no será un camino fácil, pues compite con un gobierno que está dispuesto a realizar “todas las trampas”, además de que él cuenta con menos recursos para el despliegue de una campaña similar a sus contrincantes.

“Creo que estamos mal en lo que ya estábamos mal y hoy estamos mal en cosas que no estábamos tan mal. Sí creo que hay movimientos definitorios en esta Ciudad en donde el trabajo de Claudia Sheinbaum fue vergonzante y debería ser calificado ello para ver sus credenciales hacia la Presidencia de la República. Lo que hicieron en la pandemia fue una vergüenza. Fuimos la Ciudad del mundo en donde más gente murió por 100 mil habitantes. Dijeron mentiras con el semáforo y jugaron con la vida de la gente”, subraya.

Acompañado de su coordinador de campaña, Royfid Torres, Chertorivski destaca que respetará los resultados del 2 de junio, al tiempo que llama a Santiago Taboada y Clara Brugada de las coalición Va por la CDMX y Seguimos Haciendo Historia en la Ciudad de México a que ¨juguemos limpio”.

“Yo sigo confiando en que la autoridad electoral, tanto el Instituto Nacional como el Instituto Electoral de la Ciudad México y Tribunal Electoral, actuarán como árbitros imparciales en esta contienda, sí quiero creer en ello, porque necesitamos buen árbitro. Me preocupa la trampa de los participantes, eso sí me preocupa, y tienen una tarea imposible si los jugadores no le entran. Seguiré insistiendo en que juguemos limpio”, puntualiza.

Respecto al papel que desempeñará el presidente Andrés Manuel López Obrador y el jefe de Gobierno, Martí Batres, en la contienda electoral, les solicita que eviten involucrarse.

“No esperaría mucho más de lo que ya hemos visto, que es hacer trampa y meterse de lleno a la campaña y les pediría a los dos [al jefe de Gobierno y Presidente de la República] pues que lo evitaran. No se vale, y a las autoridades electorales, que pongan la mano firme para no permitirlo”, expone.

El candidato menciona ideas sobre la gobernanza en la urbe y los ejes en los que se deben de trabajar, referente a nuevos modelos fiscales, de desarrollo urbano y de impartición de justicia.

Sobre el problema de escasez de agua, agrega que se tiene solución siempre y cuando se ponga énfasis al tema de las fugas, un programa amplio de reforestación en el sur de la capital, aprovechamiento del agua de lluvia, 18 plantas de tratamiento y plantas potabilizadoras con por alcaldía y “necesita terapia mayor el Cutzamala”.

Salomón Chertorivski refiere que el programa implica un trabajo de 20 años, y cerca de 250 mil millones de pesos “entre 10 y 15 mil millones de pesos adicionales para solucionar el asunto, pero sí se puede. Es un asunto de largo plazo”.

Indica que el Sistema de Aguas capitalino (Sacmex) necesita autonomía de gestión, pues a la fecha los recursos van a parar a la Secretaría de Administración y Finanzas.

Remarca que su campaña estará orientada a proponer, contrarrestar, además de emocionar a la juventud e incluso generar indignación entre la gente.

“Mi campaña apelará a la propuesta, a la ciudad inteligente, a la rebeldía del chilango, chilanga y yo seré quien soy. Yo no me puedo disfrazar de dinosaurio para entrar al Congreso, no me sentiría bien. Pero dicho eso, no estoy en desacuerdo con la ligereza con la que algunas cosas se puede comunicar y creo que es algo que se tiene que combinar y equilibrar”, dice.

Agrega que lo respaldarán durante el proceso de campaña electoral, que iniciará el 1 de marzo, personalidades del deporte y políticos como Amalia García, Laura Ballesteros, Juan Zavala, Royfid Torres, Alejandro Piña, el colectivo Morras chilangas, Adrián Chávez, exportero del América, además de la propuesta para que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la candidata a la presidencia municipal de Monterrey, Mariana Rodríguez Cantú, lo acompañen en actos públicos, además de Jorge Álvarez Máynez, quien buscará la Presidencia de la República.

El columnista de EL UNIVERSAL, Salvador García Soto, le pregunta por el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez: “¿Ayuda o no ayuda?; apoya y cómo ves la dinámica, que no le veo mucho el sentido, de que está peleando con los priistas cuando la batalla no está ahí creo, claramente no y, ¿cuál es tu meta, por si no ganaras? ¿Cuáles son tus rangos de votación al que estarías aspirando como un buen logro para tu campaña y el partido en la Ciudad de México?”.

Al respecto, Salomón Chertorivski responde que “esto no termina hasta que termina. Son tres meses de contienda. Si vemos lo que ha pasado en otros países, con Gabriel Boric, con Bernardo Arévalo, en Guatemala. Comenzó la contienda en octavo lugar. Lo que pasó en Nuevo León, Samuel estaba en un cuarto lugar difícil, y lo que sucedió en la elección de Enrique Alfaro, en Jalisco”, recuerda.

Califica a Jorge Álvarez Máynez como un hombre inteligente y sensible. “Con él comparto principios y valores, y estoy convencido que hará un extraordinario papel en su candidatura. Y va a ser también una campaña de sensatez”, concluye el aspirante a jefe de Gobierno.