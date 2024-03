Los tres candidatos a la Jefatura de Gobierno expresaron sus posturas respecto a las acusaciones entre el mandatario Martí Batres y el abanderado de la alianza Va por la CDMX, Santiago Taboada.

Clara Brugada, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, consideró que el jefe de Gobierno no está haciendo uso de su cargo para interferir en el proceso electoral, por el contrario, únicamente interviene en temas que le competen al Gobierno capitalino.

En entrevista posterior al evento Juárez en la Cuarta Transformación, afirmó que la oposición está en todo su derecho de presentar denuncias. No obstante, advirtió que son “bolas de humo”.

“Yo considero que el jefe de Gobierno no está haciendo uso de su cargo para interferir en las elecciones, simplemente que tiene toda la libertad para hablar, aclarar y decir, entonces, más bien son bolas de humo, ellos tratan de acaparar, etcétera, pero realmente lo que pasa es que se está cayendo la candidatura de Taboada; el debate también fue fundamental para propiciar esto”, señaló Brugada.

Por separado, Santiago Taboada advirtió que “el jefe de Gobierno se tiene que callar”.

En entrevista, tras sostener un diálogo con alumnos de la Universidad Iberoamericana, confió en que su queja contra el mandatario capitalino sea aceptada y se dicten medidas cautelares contra él, de lo contrario, dijo, el instituto electoral no estaría actuando como árbitro.

“No creo que pase [que la desechen], si no el instituto no estaría siendo árbitro (...) espero que proceda, que haya medidas cautelares, se tiene que callar el jefe de Gobierno”, apuntó.

En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, aseguró que él se hace a un lado del tema y se queda como espectador, ya que a él no tienen nada con qué atacarlo.

“Yo me hago un lado, me quedo de espectador, que se echen los misiles que quieran, que se ataquen de corrupción, a mí no tiene nada que atacarme”, dijo a EL UNIVERSAL. Sin embargo, señaló que los gobiernos de Morena lo que han hecho una y otra vez es meterse en todo, “meter recursos, hacer trampa”.