Tehuacán, Pue.— Con el objetivo de hacer realidad el plan C, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, se fijó una meta de 30 millones de votos o más para el domingo 2 de junio, la misma cantidad que obtuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018.

“Nosotros queremos tener al menos los 30 millones de votos [que obtuvo] el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, aunque estamos trabajando para que sean mucho más de 30 millones de votos”, dijo en conferencia de prensa en compañía de Ignacio Mier, candidato al Senado de la República.

Sheinbaum Pardo detalló que “van muy bien” para alcanzar el llamado plan C —obtener la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado para impulsar reformas—, pues la estrategia es que en algunas entidades del país van por tres senadores, dos de Morena y otro por el Partido del Trabajo o PVEM, como en Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

En el caso de los diputados federales, van sin alianza en 30 distritos por la característica de los votos de los partidos de la coalición.

“Vamos muy bien, los números están ahí; nosotros promovemos el voto casa por casa, tenemos cientos, yo diría miles de voluntarios tocando casa por casa en todo el país informando de nuestras propuestas y de los avances del presidente Andrés Manuel López Obrador, y convocando a una votación muy masiva en todo el país”, apuntó.

Agregó: “Está todo para que podamos cumplir el plan C, y además nuestra coalición y lo que hemos planteado son propuestas muy claras, son 100 puntos que se vinculan con las propuestas particularmente de las entidades de la República”.

Ya en el parque Juárez, ubicado en el corazón de Tehuacán, Sheinbaum Pardo aseguró que ya quedó atrás el tiempo del México que —decían— era machista, y que será la primera Presidenta, pero además, añadió, una que sea aliada de las mujeres del país.

“Quedó atrás que a las mujeres les decían: ‘Calladita te ves más bonita’, eso ya no, quedó atrás el tiempo del México que decían que era machista, no, nosotros no queremos discriminaciones de ningún tipo, es tiempo de las mujeres transformadoras y humanistas”, mencionó ante decenas de personas que se dieron cita en el municipio poblano con pancartas con la leyenda “¡Presidenta!” y “No nos falles”.

“Las mujeres podemos ser ingenierías, bomberas, policías, diputadas, senadoras, y después de 200 años de la República va a haber una mujer presidenta y va a continuar la transformación de México”, opinó.

Sobre el tema de la seguridad, la abanderada de Morena, PVEM y PT indicó que va por la consolidación de la Guardia Nacional (GN) para que sean los primeros correspondientes en las carreteras, por ejemplo, para atender el robo a transporte de carga.

“No solamente [habrá] presencia, sino también [los] primeros correspondientes (...) También es inteligencia e investigación porque se trata de tener mayor presencia, pero también de detener a las bandas delictivas que están robando en las carreteras”, apuntó la candidata.

Dijo que actualmente en el sistema penal acusatorio es necesario tener pruebas para la detención, por lo que para hacer las carpetas de investigación se requieren mayores pesquisas para que haya órdenes de aprehensión: “Tiene que ser un trabajo coordinado con los estados, con la Fiscalía General de la República, fiscalías estatales, porque son delitos del fuero común y ese fortalecimiento de la Guardia Nacional nos va a permitir avanzar en mayor seguridad”, mencionó.

Sobre las propuestas a los poblanos, Sheinbaum señaló que van por el tren de pasajeros con la ruta México-Puebla-Veracruz, por ampliar la carretera de Puebla hacia el sureste y la que recorre la Mixteca poblana, ya que son una prioridad de la Cuarta Transformación.

“Se llama austeridad republicana, ¿qué quiere decir eso? Erradicar la corrupción, quitar los privilegios del gobierno y [así] alcanzan los recursos públicos para destinarlos al pueblo de México, por eso ya tenemos calculado y vamos a cumplir con el tren México-Puebla-Veracruz y con las carreteras’’, puntualizó.

La exmandataria capitalina expuso que además de garantizar vías de comunicación de calidad para Puebla, también se implementarán a nivel nacional nuevos programas entre los que se contemplan el apoyo económico mensual a mujeres de 60 a 64 años, becas para niños y niñas de educación pública y, en especial, acercar a los jóvenes a la educación para alejarlos de la delincuencia al construir más preparatorias y universidades públicas.

“Si hay jóvenes que están en la escuela, difícilmente se van a acercar a una banda delictiva (...) Si fortalecemos la educación, vamos a tener más médicos, ingenieros (...) que nos puedan llevar adelante”, dijo.