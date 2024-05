Metepec.- Alexei Ruiz, hijo del candidato de la coalición Morena-PVEM-PT a la presidencia municipal de Metepec, Oscar Ruiz Díaz, fue lesionado con ama de fuego, durante la madrugada de este sábado, presuntamente tras una persecución de elementos de la Dirección de Seguridad Pública de dicha demarcación, en el barrio de San Lorenzo Coacalco, del mencionado Pueblo Mágico.

El hijo del candidato fue hospitalizado tras recibir tres impactos de bala y de acuerdo con la versión de la víctima fue una persecución que inició sin motivo aparente. En un video grabado mientras recibía atención médica a bordo de una ambulancia, dijo que la patrulla chocó su vehículo Nissan Versa color blanco, cerca de las 03:30 o 04:00 de la mañana, él descendió de la unidad sin encender las luces ni otro tipo de actitud, excepto sorprendido por lo sucedido.

“De inmediato me comenzaron a disparar y yo como acción (respuesta) corrí, fue cuando me persiguieron y un servidor público (un policía) me gritó que me iba a matar a mí y a toda mi familia y que pertenecía a un cártel”, afirmó.

Durante las primeras horas, su padre, el candidato por el PVEM, Morena y PT a la presidencia municipal responsabilizó al alcalde con licencia de extracción panista, Fernando Flores, por lo sucedido y las consecuencias de la agresión. Asimismo, en diversos videos difundidos a través de su página de Facebook, señaló que los abusos por parte de los elementos policíacos municipales son frecuentes.

“La policía municipal baleó a mi hijo Alexei Ruiz y a otro amigo por el pueblo de San Lorenzo Coacalco, aproximadamente a las 3:30 de la mañana”, indicó el abanderado de la coalición en sus redes sociales minutos después de la agresión.

Además, junto con simpatizantes a su campaña política realizaron una marcha por calles del municipio de Metepec, en donde exigieron la presencia del presidente municipal con licencia, quien contiende por la reelección, Fernando Flores.

¿Qué dice el ayuntamiento sobre ataque a hijo de candidato?

El ayuntamiento emitió una tarjeta informativa dando a conocer que esta mañana alrededor de las 4:00 horas, elementos de la policía municipal ubicaron un vehículo en actitud evasiva y al mantener la vigilancia de la unidad, detectaron que dos personas que trepaban a una propiedad.

Refirió que al percatarse de la presencia policiaca, una de las personas subió al vehículo Nissan Versa Blanco con placas NZV7767 y se dio a la fuga, originando una persecución desde la calle Hacienda La Quemada, en la Unidad Habitacional Andrés Molina Enríquez hasta San Lorenzo Coacalco, donde impactó de frente contra una unidad de la Policía Municipal.

Al bajar del Versa, la persona apuntó y disparó a los policías municipales, quienes repelieron la agresión, resultando herido el civil, posteriormente puesto a disposición junto con su acompañante, según el comunicado en donde se precisó que en el lugar se aseguraron el vehículo involucrado y dos armas de fuego, mientras que el civil herido fue trasladado a un hospital de la región.

Puntualizó que el Ayuntamiento se pone a disposición de la Fiscalía General de Justicia Mexiquense para cualquier aclaración o elemento necesario que ayude a aclararlo y destacó que los policías involucrados están a disposición para el esclarecimiento del hecho.

Arturo Tonatiuh Romero Malagón, presidente municipal por ministerio de ley publicó un video en las redes sociales oficiales en el que leyó la misma tarjeta informativa y aseguró que “somos los más interesados en que estos hechos se esclarezcan en su totalidad”.













afcl/mcc