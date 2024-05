Michoacán.- María Alejandra Vanegas Ríos, candidata de Morena a la alcaldía de Senguio, Michoacán, denunció haber sido víctima de un atentado en su contra, presuntamente a manos de los escoltas de su competidor del PRI-PAN al mismo cargo, Rodolfo Quintana Trujillo.

A través de un video publicado en sus redes sociales, María Vanegas acusó que los escoltas de Rodolfo le habían disparado a su vehículo cuando la aspirante viajaba sobre la carretera Maravatío-Atlacomulco.

“Fui agredida por los escoltas del candidato del PRI-PAN. Mi camioneta la balearon. Aquí tiene balas. Aquí tengo cómo me balearon; me acaban de tirar los escoltas del candidato del PRI-PAN; ellos me dispararon”, dice la aspirante morenista.

Lee también Acusan a candidata en Sonora de irregularidades

Uno de sus escoltas señala hacia el vehículo en el que viajaban e indica que el tanque de la gasolina está roto, resultado de uno de los disparos.

El hecho de violencia ya está en manos de la Fiscalía de Michoacán, donde se investiga lo ocurrido en esa zona Oriente de la entidad. Hasta el momento el candidato del PRI-PAN no se ha pronunciado al respecto.













Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/mcc