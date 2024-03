"Decían que Atlacomulco era tierra del PRI, (pero) es tierra de Morena", aseguró la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, al visitar uno de los últimos bastiones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y tierra del expresidente Enrique Peña Nieto.

"Ya aquí en el Estado de México le dijeron al PRI adiós, ya aquí en el Estado de México gobierna una maestra, Delfina Gómez, y ahora que lleguemos a la presidencia porque vamos a llegar con el voto de todos los mexiquenses", aseguró Sheinbaum.

En la plaza principal del municipio donde se desarrolló el mitin político, Sheinbaum prometió que una vez que llegue a la presidencia, en caso de ganar las elecciones del 2 de junio, igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, apoyará al Estado de México haciendo equipo con la gobernadora.

Al grito de "¡Sí se puede", la exmandataria capitalina hizo un llamado para construir el segundo piso de la cuarta transformación, por lo que pidió una "tarea", que los asistentes hagan comités de la defensa de transformación y que estén conformados por 10 personas para ir a las urnas el siguente 2 de junio.

Durante su discurso habló del combate a la corrupción y la austeridad República, y aseguró que una vez que llegue al gobernar el país se encargará de que "nadie gane más que la presidenta", propuesta igual que el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, Sheinbaum se comprometió a atender el tema del agua, ya que señaló que en los últimos años se ha prolongado por la sequía que azota el país,

"No va haber privatizaciones y seguirá apoyando a Pemex y CFE", añadió.

Durante el evento no hubo como invitados ex priistas que han refrendado el apoyo a Sheinbaum como el ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila, quién ahora va por el Senado de la República por el Partido Verde Ecologista de México.

