Cuautitlán Izcalli, Méx.— Los candidatos a la presidencia municipal de las coaliciones Fuerza y Corazón por México y Sigamos Haciendo Historia, declararon no tener intenciones, hasta ahorita, de solicitar protección de seguridad para el desarrollo de sus respectivas campañas electorales que comenzaron este 26 de abril.

Karla Fiesco García, del PAN, PRI y PRD, afirmó sentirse segura en Cuautitlán Izcalli y no solicitará protección ante el clima de inseguridad que se vive para los políticos en el país.

“En lo particular, yo veo y apuesto a un clima de seguridad, que la contienda electoral se dé con la libertad de las expresiones políticas y que se deje vivir la democracia de las y los izcallenses. Yo en lo particular me siento segura aquí, me siento una mujer libre en Cuautitlán Izcalli”, comentó.

Por su parte, el candidato de Morena y los partidos de Trabajo y Verde Ecologista de México, Daniel Serrano Palacios, afirmó confiar en las autoridades del gobierno federal, estatal y municipal para que brinden las condiciones necesarias de seguridad.

Sin embargo, puntualizó sentirse inseguro en el municipio. “¿Siento en entredicho mi seguridad?, como cualquier otro ciudadano; pertenezco a los siete de cada 10 izcallenses que nos sentimos inseguros al transitar por el municipio”, refirió haciendo alusión a los datos del Inegi sobre la percepción de inseguridad en la localidad.