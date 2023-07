En un SPACE de Twitter convocado por organizaciones de la sociedad civil en apoyo de la oposición, la senadora Xóchitl Gálvez aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere “fulminarla, bajarla de la contienda y desgastarla emocionalmente” en la carrera por la selección de candidatos presidenciales rumbo a 2024.

“Lo que el presidente quiere es fulminarme, que me baje de la contienda interna para el Frente, eso es lo que quiere, pero no lo va a lograr porque no tengo por qué bajarme. No tengo nada indebido" señaló.

Lee también: Xóchitl Gálvez responde a AMLO: rechaza contratos y procederá legalmente

“La intención del presidente es desgastarme emocionalmente… Sí me preocupé, sí pensé en mis clientes y ahora más que nunca lo voy a enfrentar porque es un cobarde y un mentiroso”, declaró la aspirante a candidatura por el Frente Amplio.

Recalcó que procederá legalmente ante la difusión que Andrés Manuel López Obrador hizo sobre contratos con supuestos montos de mil 400 millones de pesos en negocios propiedad de la senadora.

También demandará a Antonio Martínez Dagnino, presidente del Servicio de Administración Tributaria, pues considera que es la única persona que pudo entregar dicho reporte al Ejecutivo federal.

Lee también: AMLO acusa a Xóchitl Gálvez de recibir contratos por mil 400 mdp; ella responde “es falso" y lo reta a comprobarlo

“El único que pudo haber entregado este reporte es el SAT o yo, y yo no lo entregué, el SAT se prestó a entregarle al presidente información confidencial de una empresa, es un pésimo mensaje para México.

“Yo la voy a librar, no me da vergüenza ser empresaria, tener contratos y generar empleos. No me da vergüenza eso. (…) Qué horror que se crea que ser empresario es un delito, por eso su odio a los emprendedores, él me odia porque decidí hacer una empresa. (…) El titular del SAT debe pensar lo que hizo en la mañana porque es un delito y yo lo voy a denunciar penalmente”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm/rcr