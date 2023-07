El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene miedo y los liderazgos morenistas están apanicados, aseguró la senadora y aspirante presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz.

Durante gira de trabajo por Veracruz, la panista reiteró que denunciará al presidente por violar el secreto fiscal al dar a conocer datos personales de sus empresas.

"De ese tamaño es su miedo, están apanicados. Tiene miedo el Presidente porque no pensaba en enfrentar a una mujer de los tamaños de su servidora, en el sentido de que me crezco al castigo, no me doblo, tengo experiencia, resultados, soy valiente", expresó.

Tras afirmar que los informes revelados por Presidente y replicados por gobernadores, entre ellos el de Veracruz, son imprecisos, por lo cual denunciará a los implicados.

Gálvez Ruiz dijo entender los ataques en su contra, debido a que las corcholatas presidenciales no "levantan" entre el ánimo del electorado.

"El Presidente está enojado porque sus corcholatas no levantan a pesar que vi un montón de espectadores en Veracruz y ya sabe de qué lado está la mafia del poder y dónde está el dinero", manifestó.

De paso, aseguró que también denunciará al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, por haber publicado datos de sus empresas y replicar las mentiras presidenciales.











