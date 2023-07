“ Vamos dos cero, está a punto del ponche el Presidente en términos beisboleros, le gané el amparo, ya le gané el del INE y ahora viene una demanda penal”, afirmó Xóchilt Gálvez luego de insistir en que López Obrador violó el secreto fiscal al revelar los contratos de su empresas con otras empresas.

En entrevista en el Puerto de Veracruz, la senadora y aspirante a la candidatura presidencial por parte del Frente Va por México, reconoció que enfrentará a todo el aparato del Estado en su contra y apuntó: “La gente me está acompañando porque saben que es un hombre que no tiene límites y que va a usar todo, pero machos como esos me he encontrado muchos en la vida”.

Reiteró que tiene derecho a tener una empresa exitosa y sus contratos son entre clientes privados, no son del gobierno, hay 80 millones de contratos ganados lícitamente, por lo que si el Presidente cree que hay algo indebido que me denuncie penalmente.

“Pero es tan chingona mi empresa que su gobierno me ha dado contratos”, subrayó y dijo su empresa tiene 31 años. “Cuál es el delito de una empresa que da servicios de aire acondicionado, que da mantenimiento a sistemas de alarma y detección de incendios, que hace instalaciones”.

“Creo que el problema no es tener una empresa, el problema es robarse el dinero y de una vez los invito a que me enseñe los contratos de sus hijos, a ver con qué pagaban la renta en Houston”.

Reiteró que demandará penalmente al Presidente porque hizo pública información confidencial de mis clientes y el delito es haber violado el Código Fiscal porque él no tiene derecho a tener acceso al SAT, el le pidió al SAT que le mandara una relación de mis clientes y eso es abuso de abuso de autoridad.

“Él quiere hacer creer a la gente que yo soy bandida, pero yo no soy bandida, yo no me he robado dinero, él tiene muchos bandidos en su gobierno”, concluyó.



















