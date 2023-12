Movimiento Ciudadano podría designar a un precandidato a la presidencia la próxima semana, y no hasta enero como dijo el coordinador nacional Dante Delgado, señaló el diputado Jorge Álvarez Máynez.

“(La próxima semana) puede ser, es una opción, es un plazo razonable, pero lo importante es que haya acuerdo, unidad, diálogo y que la candidatura sea competitiva y retome el impulso de la precampaña de Samuel García”, comentó.

Refirió que enero es el plazo máximo que tienen para elegir a quien competirá a nivel nacional por MC en la elección del 2024, pero hacerlo hasta ese entonces sería perder el tiempo.

“No creo que se tome hasta enero, a lo que se refería el coordinador nacional, es que en enero concluyen las precampañas, y ese es el plazo máximo que tendríamos para tomar una decisión, podríamos tomarla hasta enero, pero no creo que vayamos a perder tanto tiempo”, dijo.

Afirmó que considera competir para obtener la candidatura presidencial, pero aún no ha platicado con otros integrantes importantes de su partido para consensuar dicha aspiración.

“Por supuesto que lo estamos considerando, lo estamos platicando, pero cuando sea una decisión tomada, se las compartiremos. No he platicado con el gobernador, yo he tenido, durante mi carrera, una relación de cercanía, he estado siempre en la defensa de su proyecto de gobierno, pero no he platicado con él, no he platicado con el alcalde de Monterrey”, expresó.

Dijo que Movimiento Ciudadano va a tener una candidatura presidencial “que recoja este impulso que le dio Samuel García. Seguimos pensando que la elección va a ser entre Movimiento Ciudadano y Morena”.

