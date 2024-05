Tehuacán, Puebla.- Alejandro Armenta anunció la reactivación del aeropuerto de esta localidad para la realización de vuelos cortos y medianos, así como uno a Nueva York donde reside una comunidad significativa de poblanos.

Además, consideró que, por su ubicación estratégica, Tehuacán será el eje central del desarrollo económico de la región y del estado.

“El proyecto contempla la creación de un centro de negocios del tren interoceánico, que incluirá centros de convenciones, seminarios y talleres, posicionando a Tehuacán como un centro neurálgico de desarrollo y tecnología”, expuso.

El candidato de la Megacoalición "Sigamos Haciendo Historia", se reunió con más de cinco mil personas a quienes les reiteró que su administración apoyará a los micro, pequeños y medianos empresarios como generadores de empleo y desarrollo en Puebla.

Los empresarios son clave para combatir la desigualdad y promover el desarrollo económico regional, afirmó y pidió a los presentes acudan el próximo dos de junio a votar por los candidatos de Morena.

El ungido para el periodo 2024-2030 del gobierno estatal poblano se refirió a los proyectos de infraestructura como la construcción de una carretera que conectará Puebla con Atlixco, Izúcar de Matamoros y Acatlán, sin cuotas, mejorando así la conectividad y facilitando el transporte de productos.

Este esfuerzo se suma al compromiso de apoyar a las microindustrias y empresas del sector industrial, para convertir a Puebla en el principal proveedor de productos y servicios en el estado.

Alejandro Armenta dijo que los valores de la cuarta transformación son la transparencia, la honestidad y el compromiso de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

“Estos valores, compartidos con la doctora Claudia Sheinbaum, son fundamentales para asegurar que los recursos se inviertan en el trabajo del pueblo”, e hizo un llamado a la unidad y a la participación activa de la ciudadanía en las próximas elecciones para apoyar las candidaturas de presidentes municipales como Pedro Tepole y los candidatos a diputados federales como Rosario Orozco Caballero y los diputadas y diputados locales.