Kanasín, Yucatán.-Al asegurar que la credencial de elector es el arma más poderosa del pueblo, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, sugirió a los ciudadanos que tomen lo que ofrezcan por el sufragio, pero "el 2 de junio, ¡Toma tu voto!".

"¿Qué necesitamos para consolidar ese triunfo? Salir a votar. ¿Qué necesitamos hacer? No dejar, cómo bien dice nuestro próximo gobernador, que nadie venga a comprarnos la voluntad, es más si vienen y ofrecen algo lo tomamos y como dice el presidente (Andrés Manuel López Obrador), el 2 de junio, ¡toma tu voto!", dijo la abanderada presidencial.

No obstante, Sheinbaum pidió a la ciudadanía no entregar la credencial para votar, ya que lo que buscan es que no se salga a votar el domingo 2 de junio.

"La credencial de elector es el arma más poderosa que tiene el pueblo de México, esa credencial de elector nos permite en un día tomar una decisión histórica, y el 2 de junio Yucatán va a tomar una decisión histórica y va a entrar a la cuarta transformación de la vida pública de México", comentó.

En ese sentido, la abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde señaló que a la oposición la ve tan "desesperada" que están inventando "tanta cosa", y eso le da la fuerza, y fortalezca para ganar el 2 de junio.

Por lo anterior, la candidata se burló de que ahora, incluso el expresidente Vicente Fox, buscan "inventar" que quiere cerrar las iglesias, incluso la Basílica de Guadalupe, pero aseguró que es "absurdo, ridículo, totalmente falso, nosotros respetamos a todos", indicó.

Claudia Sheinbaum recordó que, falta unas cuantas semanas para la elección presidencial, y que lo que la gente quiere es "transformación" y no regresar al pasado de la corrupción y privilegios.

