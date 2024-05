Modalidades para votar en estas elecciones

Tanto la Constitución Política como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos otorgan a las y los ciudadanos la facultad de votar por la renovación del poder público bajo la determinación de que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

En esta elección en que se renovarán más de 20 mil cargos de elección popular la ciudadanía podrá votar el día de la jornada electoral (2 de junio próximo), en las más de 170 mil casillas que se instalarán de manera presencial al interior de la República.

Bajo este supuesto, la ciudadanía deberá acudir personalmente el 2 de junio con su credencial de elector para identificarse plenamente ante las y los funcionarios de casilla, quienes después de verificar que la persona se encuentre en el listado nominal, hará entrega de las boletas electorales de acuerdo con los cargos por los que podamos votar para que, en la mampara, decidamos en libertad por el partido político, coalición, candidata o candidato de nuestra preferencia y, con ello, depositar las boletas en las urnas correspondientes.

Hecho lo anterior, las y los funcionarios de casilla marcarán nuestra credencial para votar y nos entintarán el dedo pulgar con líquido indeleble como prueba de que ejercimos nuestro derecho al voto.

Asimismo, interior de la República mexicana el Instituto Nacional Electoral (INE) dispondrá de 213 urnas electrónicas dispuestas en 71 casillas especiales. El procedimiento para acreditarnos para emitir nuestro voto es el mismo, solo que para votar lo haremos en una pantalla touch screen y el voto se registrará electrónicamente y se emitirán comprobantes de votación que permanecerán impresos en el módulo receptor de estas urnas.

Ahora bien, existen otras modalidades de votación. Una de ellas está referida para las y los ciudadanos mexicanos residentes en territorio nacional que se encuentran con alguna incapacidad para acudir al Registro Federal de Electores a tramitar su credencial de elector y que, acompañando la documentación que acredite su incapacidad, el INE tomará las medidas respectivas para la entrega de su credencial y, con ello, pueda votar anticipadamente desde su domicilio.

Para ello, personal del INE le entregará a las y los ciudadanos respectivos un sobre con las boletas electorales (federal y locales) sobre-voto (federal y locales), y el sobre Paquete Electoral de Seguridad (SPES) para que este importante segmento de la población pueda emitir su voto desde sus domicilios, como una medida adicional para que todas las personas puedan emitir su voto en estas elecciones.

Otra modalidad de votación es para las personas en Prisión Preventiva. Estas personas recibirán un sobre con un instructivo de votación, un resumen de las opciones de los partidos políticos con la finalidad de emitir un voto informado, una boleta y un sobre pequeño. Para votar deberá registrar el voto por la opción que considere conveniente la persona electora en la boleta electoral en una mampara, lo introducirá en el sobre respectivo y lo entregará al personal del INE y se marcará el pulgar derecho para constatar que ha votado. Por primera ocasión, el INE llevó a cabo la credencialización de personas en prisión preventiva.

Del 6 al 20 de mayo el INE recibirá el voto anticipado de las personas que por alguna limitación física o incapacidad no puedan acudir a alguna casilla, así como de las personas en Prisión Preventiva.

Finalmente, las y los mexicanos residentes en el extranjero podrán votar desde el exterior para distintos cargos de elección popular. Hay tres modalidades para ejercer este derecho una vez que nuestros connacionales se registraron para votar y su registro fue procedente.

Voto postal: El INE envió en la primera semana de mayo por mensajería el paquete electoral postal que contiene las boletas electorales para que las personas que eligieron esta modalidad voten y regresen sus votos antes de las 8:00 horas el primero de junio de 2024.

Voto presencial electrónico, el 2 de junio las personas deberán acudir a las 23 sedes consulares en Estados Unidos, Canadá y Europa en los que se instalarán módulos receptores de votación para emitir su voto, presentando su credencial de elector vigente expedida en territorio nacional o en el extranjero. El voto se ejercerá a través de medios electrónicos.

Finalmente, las personas que decidieron votar por internet, a más tardar el 3 de mayo pasado debieron recibir por correo electrónico la información de acceso al sistema para votar por internet. Nuestros connacionales que decidieron votar por esta modalidad podrán hacerlo desde el 18 de mayo y hasta las 18:00 horas (tiempo del centro de México) el 2 de junio.

La ciudadanía debe tener particular cuidado en la emisión del voto ya que, si algún elector o electora marca en la boleta dos o más recuadros de partidos políticos que no están en coalición o que no corresponden a candidaturas comunes, el mismo será nulo.

También, un voto nulo se registra cuando una o un ciudadano marca toda la boleta electoral, si se deja la boleta en blanco, es decir, sin realizar alguna marca por un partido o candidata o candidato o bien por marcar fuera del recuadro de un partido político de manera tal que no pueda determinarse la intención del voto de la persona emisora.

Es un voto válido cuando se vota por uno o más partidos que estén coaligados, es decir, cuando aparezca el mismo nombre de la persona candidata pero con emblemas de distintos partidos políticos. El voto es válido marcando una o todas las opciones de los partidos que vayan en coalición.

Todas estas modalidades de votación constituyen la forma y vías en que la ciudadanía podrá votar en México y en el extranjero por las opciones políticas de su preferencia. Nunca antes en la historia de nuestro país se habían tenido tantas formas diversas de ejercer el voto dentro y fuera del país con la finalidad de maximizar los derechos políticos y electorales de las y los electores en favor de la participación ciudadana y la democracia.

Consejera Electoral del INE