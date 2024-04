En reunión con empresarios y trabajadores de la industria hotelera, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, ofreció reconstruir Acapulco lo más pronto posible a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), institución que el actual gobierno quiere desaparecer.

Luego de escuchar las quejas de prestadores de servicios turísticos, quienes denunciaron que el gobierno federal abandonó a Acapulco a su suerte tras el paso del huracán Otis, la candidata presidencial prometió que de ganar las elecciones, una de las primeras acciones de su administración será instalar una mesa de trabajo para diseñar el nuevo Acapulco.

"Nosotros vamos a dejar Fonatur y le vamos a encargar a Fonatur la reconstrucción de Acapulco. (…) Nosotros nos comprometemos: inmediatamente que tengamos el triunfo el próximo 2 de junio, instalaremos una mesa o las mesas de trabajo para iniciar el diseño del nuevo Acapulco. Acapulco va a renacer”, señaló.

Por otra parte, Xóchitl Gálvez planteó la necesidad de la creación de una Agencia Nacional de Prevención de Desastres, para poder actuar eficazmente antes, durante y después de un huracán o cualquier otro fenómeno natural.

"Tener una agencia para la prevención y atención de desastres naturales. Necesitamos que cuando vuelva a pasar esto podamos informarle a la población lo que está pasando. Esta Agencia Nacional de Prevención de Desastres trabajará antes de llegar el desastre", recalcó.

Por otro lado, la abanderada presidencial del PAN, PRI y PRD lamentó que el gobierno federal no respalde a Guerrero y a Acapulco en su recuperación, pero tampoco en el combate a la delincuencia que tiene bajo control diversas zonas del estado.

Dijo que la situación de inseguridad se agrava cuando se tiene a autoridades locales incompetentes que no hacen su trabajo.

"Me impresiona que la presidenta municipal (Abelina López) se quiera reelegir, o sea, cómo los abandonó, no hizo su trabajo y eso espero que los acapulqueños no sean güeyes y se acuerden", puntualizó.

Además, criticó que el Ejército esté ocupado en labores que no le corresponden, en lugar de atender las emergencias naturales a través del Plan DN-III.

“Yo nunca había visto un desastre natural de la dimensión de Acapulco sin que estuviera el Plan DN-III funcionando. El Plan DN-III no llegó, y no llegó porque el Ejército está entretenido en otras cosas, está entretenido bacheando carreteras, está entretenido cuidando aeropuertos, en aduanas, haciendo trenes y pues obviamente ya no le da al Ejército.

“Entonces, yo extrañé a veces ver a ese Ejército con el Plan DN-III con sus uniformes, con sus gafetes, que eran los que ponían orden inmediatamente cuando llegaba un huracán”, recordó.

“El Ejército va a volver a hacerse responsable del Plan DN-III para el tema de desastres naturales, para que, Dios no quiera, pase una cosa como esas, ustedes tengan la posibilidad de ser atendidos”, expresó.

