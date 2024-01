La precandidata presidencial de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, afirmó que mientras la sociedad tenga un mayor nivel educativo, es menor la posibilidad de que haya violencia en el país y se reduce la criminalidad.

“Hay estudios que muestran que mientras más nivel educativo hay menor pobreza, o mientras más nivel educativo hay menos violencia. El tener acceso a la educación abre las posibilidades de una nación”, señaló.

En su podcast Sheinboom platicó con estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos, y propuso replicar el modelo de la institución educativa a nivel nacional, en caso de ganar la elección presidencial.

“Yo quiero que Rosario Castellanos no sólo sea una universidad para la Ciudad de México, sino que nos la llevemos a todo el país”, dijo.

Culpó a las administraciones pasadas por la falta de médicos especialistas en el país, porque, indicó, se les aplicaron exámenes de admisión a los estudiantes y quienes no lo aprobaron, fueron rechazados.

“Hubo durante muchos años esta idea de que el examen de admisión, mientras más difícil, era mejor, porque entonces, si disminuías el ingreso, te iban a salir estudiantes mejor preparados, y qué fue lo que pasó en México, por ejemplo, con Medicina, en muchas carreras, pero Medicina en particular, restringieron tanto el ingreso que ahora nos hacen falta médicos en el país, especialistas”, opinó.

Expuso que en los planteles de la Universidad Rosario Castellanos, de la Ciudad de México, no se aplica un examen de admisión a los estudiantes, sino un curso propedéutico, el cual pueden repetir las veces que quieran hasta que consigan aprobarlo.

“Pienso que lo peor que le pueden decir a un joven es que es rechazado, porque la palabra rechazado significa demasiado, es como ser rechazado de la sociedad, no sólo de una escuela. El objetivo del propedéutico es que nosotros queremos que más estudiantes estudien la universidad. Entonces, si no pasaste el propedéutico, no pasa nada, lo vuelves a presentar, lo puedes hacer 10 veces y si hasta la décima la pasaste, ya puedes estudiar, y dependiendo de si hay cupo o no, puedes estudiar a distancia”, detalló.

Hoy, 50 mil estudiantes cursan alguna carrera en los siete planteles de la Universidad Rosario Castellanos, dijo la exjefa de gobierno, quien platicó con un egresado y dos estudiantes de esa institución.

Ruth González, estudiante de Ciencias de la Comunicación en el plantel Gustavo A. Madero, de 23 años, refirió que se inclina por la parte visual de la carrera.