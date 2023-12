Atlacomulco, Méx.? El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que propondrá que los programas sociales se establezcan como un derecho en la Constitución, con el fin de que no desaparezcan durante la siguiente administración federal.

“Vamos a garantizar que se mantengan todos los programas sociales y se eleven a rango constitucional para que sean derechos del pueblo, para que llegue quien llegue no pueda quitar ningún programa social”, comentó.

El Mandatario inició ayer una gira por el Estado de México, primero en el municipio de Atlacomulco, bastión del priismo mexiquense, y después en Ixtlahuaca, donde anunció que se otorgarán más becas para estudiantes y el aumento de los montos que reciben los beneficiarios de algunos Programas para el Bienestar.

Detalló que su gobierno prevé entregar 3 mil 600 becas más para el nivel básico en Atlacomulco, y 3 mil 700 en Ixtlahuaca. Además, aumentará a 7 mil pesos el apoyo que se otorga a quienes están inscritos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

“Como el salario mínimo va a aumentar a partir del 1 de enero, ya son más de 7 mil pesos a todos los jóvenes que no están estudiando, que no tienen empleo; se les va a contratar como aprendices, van a trabajar en pequeñas empresas, en talleres, en comercios, y todo esto con el propósito de que no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, que no caigan en la tentación ni de las drogas ni de la delincuencia”, dijo.

En cuanto a la pensión para adultos mayores, expresó que también aumentará el monto para los 6 mil 864 adultos mayores están inscritos en Atlacomulco y 10 mil 549 de Ixtlahuaca.

“A partir del día 1 de enero, ya no van a ser 4 mil 800 pesos bimestrales, sino 6 mil pesos bimestrales”, reiteró.

El Titular del Ejecutivo fue acompañado por la gobernadora Delfina Gómez, quien anunció el programa Mujeres con Bienestar, que inscribirá a 400 mil personas en la primera fase. “Vamos a ayudar de manera directa y universal a más de 400 mil mujeres en esta primera fase”, dijo.