TOLUCA, Méx.- Tras los hechos violentos en Texcaltitlán en que 14 personas perdieron la vida, el secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Téllez, ratificó que trabajan en fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia de la policía estatal, para hacer efectiva la persecución y combate de delincuentes.

Dentro de la estrategia de seguridad del Estado de México, que se basa en cinco ejes, destaca el fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia de la policía estatal, mencionó el secretario de Seguridad mexiquense

Tras los hechos violentos de Texcaltitlán, Andrade Téllez afirmó que mantienen íntimo contacto y coordinación con la federación, como con autoridades locales de las entidades colindantes con la nuestra, para emplear todos nuestros recursos a fin de evitar que esta situación se presente nuevamente.

“Una de las primeras tareas que emprendimos -desde el viernes- fue focalizar la investigación y la coordinación interinstitucional contra cualquier grupo criminal que amenace o emprenda acciones contra la población, especialmente las relacionadas con la extorsión por parte de personas armadas”, aseguró Andrade Téllez.

Lea también: Tras hechos de violencia en Edomex, PAN condena política de abrazos a los criminales

“Esta situación también ha puesto de manifiesto que requerimos cambios en la estructura de la policía estatal, pues se requiere emplear de forma sistemática la inteligencia e investigación, por ello, en próximos días nuestra gobernadora -Delfina Gómez Álvarez- presentará una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y a la Ley de Seguridad del Estado para hacer los ajustes que se requieren para atender puntualmente y de la mejor manera este tipo de situaciones”, informó el secretario de Seguridad mexiquense.

Lo que sucedió en Texcaltitlán, “es un evento derivado de una situación regional y que tiene muchos años de estarse gestando y, en esa medida, revertirlo requiere de una acción decidida por parte de la autoridad, la cual tenemos por instrucción de nuestra gobernadora y la tenemos también como vocación, pero requiere la participación ciudadana, enlazar nuevamente el tejido social que une a la población con las autoridades”, señaló Andrés Andrade.

El secretario de Seguridad del Estado de México aseguró que “en esta administración no existe ningún tipo de vínculo con los grupos o actividades delictivas, por lo que no hay ni habrá ningún tipo de tolerancia a estos actos, no existirán espacios en los que se permita la acción libre de la delincuencia, por el contrario, avanzaremos con nuestra estrategia a todas las regiones de la entidad para construir la paz en todos los municipios”.

La zona Sur del Estado de México “requiere nuestra atención urgente pues la vecindad que tenemos con otros estados en ese punto permite que ingresen -a la entidad- personas y grupos que realizan actividades delictivas, que cometen agresiones y luego se repliegan a los estados donde tienen su asiento la mayor parte del tiempo, por ello vamos a trabajar para reforzar la zona colindante, a fin de evitar que los grupos criminales ingresen por esta región”, aseguró el secretario de Seguridad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rcr