Tras la quema de cuatro vehículos de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr) en la zona de Topilejo, el jefe de gobierno, Martí Batres, aseguró que esta reacción se debió a que se están tocando los intereses de los talamontes.

Por lo anterior, dijo, la batalla contra estas personas continuará y no se detendrá, por lo que se analiza que el Estado de México y Morelos también homologuen sus Códigos Penales para castigar con mayor severidad a los talamontes.

“Este combate a la tala de árboles es uno de los grandes aciertos que hemos tenido en estas semanas en esta gestión y es uno de los terrenos en donde hemos tenido bastantes resultados buenos, no vamos a cejar el este sentido, como hemos dicho no vamos a ceder ni un milímetro de suelo de conservación y es una batalla que gamo a seguir dando, y se está viendo que en efecto están reaccionando los talamontes porque se están tocando ya sus intereses y sus fibras sensibles, pero ahí no vamos a ceder”, comentó.

Recordó que la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron, la madrugada del miércoles, operativos contra los talamontes y que cerraron dos aserraderos en Ocuilan, Estado de México; y seis en Huitzilac, Morelos, lo que desató la reacción en la parte la Ciudad de México, pues se quemaron los vehículos en donde se transportaba, para su resguardo, madera asegurada.

En este sentido, el secretario de gobierno, Ricardo Ruiz, indicó que la Corenadr levantará una denuncia por esta quema de vehículos, que sucedió en una zona en donde había mucha madera almacenada, que fue talada clandestinamente y que los talamontes ya no pudieron sacar, por lo que reaccionaron de esta manera.

“¿Cuál era la intención de quienes quemaron los vehículos? Que se quedará la madera y seguir comercializándola, eso no se va a hacer, se va a resguardar. La denuncia se tiene que hacer toda vez que es un prejuicio para el erario, son vehículos oficiales y de oficio se tiene que presentar esa denuncia, es un requerimiento para dar cuenta que estos vehículos públicos sufrieron un daño y tiene que haber alguna responsabilidad”, abundó.