Toluca, Méx.- “Hay relevo generacional, hay movimiento y va para largo y habrá muchos años de la Cuarta Transformación. Quiero que recordemos el momento histórico que estamos viviendo por la edad que tienen, que sé que lo saben, porque ustedes son estudiosos de la historia, quiero que recordemos, pero que juntos digamos nunca más, que nunca más sean acribillados en una plaza pública por defender los derechos del pueblo y la democracia”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo durante el encuentro con jóvenes que se llevó a cabo en Toluca.

Frente a cientos de jóvenes reunidos en el Salón Rojo de Toluca, afirmó que la llena de emoción ver a tantos jóvenes entregados al proyecto que encabeza el presidente “más querido de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador”, pues crecieron siendo niños cuando desaforaron al presidente o eran unos bebés cuando fue el fraude electoral y eran apenas unos niños cuando fue la compra del voto del 2012 y hoy están en lucha defendiendo los intereses de la nación.

Ante la presencia de líderes de todas las regiones mexiquenses y de otras entidades, además de la asistencia de María Teresa Ealy Díaz, Coordinadora Nacional de SUMA Jóvenes, la aspirante presidencial de Morena llamó a los jóvenes a seguir luchando, a que nunca vean la historia y a su país caminar sin ellos.

“México tiene jóvenes que están con el pueblo y son ustedes que caminan por los derechos y las libertades, por la igualdad. Los convocó a que sigamos luchando, porque el presidente no se ha cansado de luchar y el pueblo tampoco, entonces los convoco a seguir luchando en unidad con el pueblo de México, nunca olvidando los principios porque la lucha, las causas y principios no sólo son para llegar a un puesto o un cargo público, sino se trata de seguir avanzando en el bienestar del pueblo de México, por el rumbo de la 4T”, aseguró.

Señaló que quienes tienen “algunos añitos” e iniciaron su lucha cuando eran muy jóvenes recuerdan los momentos, “veo en ustedes o me recuerdan ustedes aquellas épocas de estudiantes cuando iniciamos con el movimiento estudiantil, cuando apoyamos al primer municipio en Oaxaca”.

Acotó que ve a los jóvenes y le da una profunda emoción porque el movimiento de transformación va para largo. “Muchos de ustedes probablemente tenían cinco años cuando empezó esto y los que hoy tienen 20 o 25 años, tenían menos de dos o tres años, cuando el desafuero”.

“Que nunca haya más jóvenes como los que murieron y que salieron a marchar en 1971 por la libertad de los presos políticos y fueron acribillados ¡Nunca más! Que nunca más en nuestro país, haya jóvenes que tuvieron que tomar las armas por defender la democracia, nunca más presos políticos por pensar cómo piensan en contra del gobierno. Nunca más la reprensión en nuestro país, nunca más un joven que quiere estudiar la preparatoria y le digan que está rechazado”, arengó.

Siguió llamando a que nunca más un joven que quiere estudiar la universidad, le digan que fue rechazado y a que un joven que quiere hacer su vida con libertad y democracia sea sacrificado.

“Estamos en un momento de la historia del país que ha costado muchas generaciones estar aquí, que ya no están con nosotros, que decidieron un día salir a luchar por los derechos de otros jóvenes y hoy vivimos un momento histórico cuatro años y medio, casi cinco en donde tenemos un gobierno y un presidente que es el más querido en la historia de México”, apuntó.

Reiteró que el presidente desde Andrés Manuel López Obrador enseñó a la juventud y a quienes lo han acompañado en la lucha, pues nunca se arrodilló frente al poder, nunca claudicó, lo llamaron de todo, pero siempre estuvo del lado del pueblo de México.

“Esa es una enseñanza que debemos tener todos y todas, todes, porque estamos viviendo un momento en la historia de México y no porque hayamos llegado al poder y nuestro movimiento tenga a la presidencia, 23 gubernaturas, no por eso dejamos de luchar, seguimos luchando por el pueblo”, afirmó.

Destacó qué hay que entender la clara diferencia entre el proyecto del conservadurismo, de la derecha, donde se lucha por privilegios, desde el que un sistema neoliberal generó un pensamiento donde se decía que el joven que no estudiaba por flojo o que el pobre es pobre porque no ha trabajado, ya que eso quedó en el pasado.

“Pero debemos seguir diciendo que hay dos proyectos de nación, el del pasado, los privilegios la corrupción, los que dicen que no debe haber programas sociales y en el que piensan que no todos los jóvenes deben tener escuela y aquel en donde México debe ser un país con futuro, que cree en los derechos de la democracia, en las libertades y la igualdad, por el que seguimos luchando”, subrayó.

“Porque nosotros no cerramos escuelas, abrimos escuelas, porque no cerramos fuentes de empleo, pero bien remunerado con bienestar porque no abandonamos al que menos tiene sino le tendemos la mano para que salga adelante, por el bien de todos”, resaltó.