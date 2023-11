El precandidato de la coalición Va por la CDMX, Santiago Taboada, sostuvo una reunión con integrantes del Comité Central de la Comunidad Judía de México.

El representante de los partidos PAN, PRI y PRD encabezó este miércoles reuniones privadas; sin embargo, posteó en sus redes sociales que acudió a un encuentro con representantes de esta comunidad para conversar y presentarles su proyecto para lograr “una Ciudad de México con menos desigualdad y mayor seguridad pública”.

El aspirante a la Jefatura de Gobierno de 2024 remarcó que es posible mejorar la calidad de vida en la urbe, con la participación de todos los ciudadanos.

Es importante destacar que el primer evento público que presidió Santiago Taboada en su asignación como precandidato de la coalición fue este martes por la noche cuando arrancó su gira de precampaña en la alcaldía Iztapalapa, bastión de la morenista Clara Brugada.

Santiago Taboada agradeció a los vecinos de la colonia Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa, que asistieron a la asamblea vecinal a externarle el rezago por en el que han vivido por años en esta zona de la capital.

“Este parque pintarrajeado es la imagen que no queremos ver en la Ciudad. Le hace falta a la Ciudad que alguien realmente le dé atención a los servicios. Nos las vamos a jugar con todo porque después de tantos años que nos han dicho que las cosas iban a estar mejor no cambió absolutamente nada… No puede ser posible que en esta Ciudad, teniendo tantas necesidades de que los jóvenes no se pierdan, no hayan podido arreglar una secundaria, el metro, la economía, los hospitales. Yo vengo aquí a decirles que sí vamos a hacer”, destacó.